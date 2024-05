Serie C, servirà gara tre per decidere chi sarà la sfidante a Recanati. La Robur Osimo si gioca tutto per volare in serie B. Al PalaBellini contro San Marino sarà dentro o fuori

Una manciata di sfide e si saprà chi si guadagnerà il pass per la serie B. La Robur Osimo, in serie C, è stata protagonista di un campionato di altissimo livello, iniziato in sordina e terminato al secondo posto della regular season, dietro solamente alla inarrivabile Recanati. Una stagione travagliata, quella della storica società di basket, caratterizzata da tanti cambi in panchina. A luglio, dopo l’addio di German Sciutto, la guida tecnica era stata affidata a Leonardo Castracani. Poche giornate e l’esonero con il conseguente upgrade di Mathias Caruso, coach argentino, cui inizialmente era stata affidata la seconda squadra, militante in serie D. Una convincente serie di vittorie prima di un diverbio con un giovane dirigente e l’esonero, immediato e burrascoso. Arriva Giovanni Dalla Salandra a guidare il roster, ma dopo un paio di mesi anche quest’ultimo, con una consensuale, è stato sostituito per tornare all’inizio e quindi al Castracani bis. Nonostante un finale di torneo sottotono arrivano i playoff da seconda classificata. Protagonista assoluto di questa stagione è Gianni Dubois, immarcabile talento argentino da 4 anni con la casacca osimana. Top scorer della stagione regolare con 21,3 di media e bomber anche in questo scorcio di play off con 99 punti e un high di 47. Osimo e San Marino sono in perfetta parità, avendo ognuno fatto valere il fattore campo. Dunque servirà gara 3 per decidere chi sarà la sfidante a Recanati, che nel frattempo ha vinto la sua semifinale in due sole gare. La bella si disputa oggi pomeriggio al PalaBellini di Osimo e sarà una sfida senza appello per entrambe le contendenti, con la Robur sospinta dal suo caldissimo pubblico. Palla a due alle 18.

Marcello Morichi