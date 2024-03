Basket, Serie A: scatta il 24esimo turno. Orari e dove vedere le partite

Bologna, 23 marzo 2024 – Al termine di un’altra settimana scandita dai tanti impegni delle coppe europee, il campionato di Serie A di basket targato Unipolsai è pronto a ripartire per la disputa del ventiquattresimo turno di regular season, che sarà inaugurato da ben due anticipi in programma questa sera e sarà spalmato su tre giorni: si partirà alle ore 19.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) con la sfida del PalaCarrara tra l’Estra Pistoia, padrona di casa e con una striscia vincente aperta di tre successi – l’ultimo dei quali ottenuto all’ultimo respiro a spese della GeVi Napoli –, e la Nutribullet Treviso che, dopo aver sconfitto la Vanoli Cremona, cerca altri punti pesanti in chiave salvezza. Un’ora più tardi, alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Eurosport 2), la Dolomiti Energia Trentino – che ha perso in quattro delle ultime cinque uscite – ospiterà alla “Il T Quotidiano Arena” una Dinamo Banco di Sardegna Sassari che al contrario, con tre vittorie di fila, sembra aver rilanciato pienamente la propria corsa ed essere rientrata in piena lotta playoff.

Domenica 24 marzo il turno riprenderà con la sfida delle 16.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 1) tra due squadre che vivono stati di forma differenti: la Vanoli Basket Cremona, che farà gli onori di casa, dopo un ottimo inizio sta infatti vivendo un momento di flessione testimoniato dalle cinque sconfitte nelle ultime sei partite, mentre l’Umana Reyer Venezia si presenta alla palla a due di questa sera dopo aver vinto il big match della settimana scorsa contro Milano. Cerca invece punti per riprendere la rincorsa a un posto ai playoff, dopo la battuta d’arresto in casa di Scafati, la Bertram Tortona che alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) riceve al PalaEnergica Paolo Ferraris la Openjobmetis Varese, che punta a ritrovare continuità di risultati e a piazzare un sigillo che allo stesso tempo le permetterebbe di allontanare la zona più calda della bassa classifica e tenere vive le pur flebili speranze di agganciare il treno playoff. Sul fronte lombardo i fari sono tutti puntati sul neoacquisto Michael Gilmore, ala forte classe 1995, che farà il suo esordio in biancorosso. Alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su DMAX) si riaccenderà poi la bagarre in zona salvezza quando la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dallo squillo contro la Virtus Segafredo Bologna, scenderà in campo per la seconda volta consecutiva in casa per affrontare la Unahotels Reggio Emilia. I marchigiani sono in piena lotta per la permanenza in Serie A con Treviso e l'Happy Casa Brindisi, che alle 18.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) saranno attesi dall’insidiosa trasferta sul campo della Givova Scafati.

L’ultimo match domenicale andrà quindi in scena a partire dalle ore 19 (l’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN) quando l’EA7 Emporio Armani Milano – galvanizzata dal doppio successo in Eurolega che l’ha proiettata al decimo posto, l’ultimo disponibile per partecipare ai play-in – ospiterà al Mediolanum Forum di Assago la GeVi Napoli in un remake della finale di Coppa Italia di poche settimane fa, vinta dai partenopei che però, dopo quel sigillo, hanno accusato una lieve flessione. Il sipario sul turno calerà poi lunedì 25 marzo con il big match delle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) tra la Germani Brescia e la Virtus Segafredo Bologna, che è reduce da due ko settimanali in Eurolega e sta attraversando un momento di appannamento sul piano fisico e di risultati.