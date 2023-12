Sfide delicate, Brescia in casa di Scafati. Varese contro Cremona. Il derby da non perdere

L’Openjobmetis Varese, dopo la dura sconfitta subita a Brescia, si prepara per il derby contro la Vanoli Basket Cremona, squadra che arriva dalla sconfitta contro Napoli. La partita, in programma oggi alle 19 sarà arbitrata da Saverio Lanzarini, Edoardo Gonella e Matteo Lucotti. Nelle 28 sfide precedenti tra le due squadre in LBA, Varese ha ottenuto 17 vittorie, mantenendo un record perfetto in casa. Per questo incontro, Varese affronterà alcune difficoltà legate alle assenze di giocatori chiave: Leonardo Okeke, Matteo Librizzi e Sean McDermott. Ma ecco la prima di James Young, appena arrivato da Treviso. In casa Cremona torna Marcus Zegarowski in cabina di regia, Nathan Adrian è rientrato agli allenamenti giovedì e dovrebbe quindi essere nei 12. Scott Ulaneo, centro di Varese, evidenzia l’importanza di trasformare la sconfitta in motivazione: "Il ko subìto domenica ci ha dato tanta motivazione in più in allenamento; l’arrivo di James Young, inoltre, ha portato una ventata di energia a tutto il gruppo e non vediamo l’ora di metterla in campo contro Cremona domani".

Demis Cavina, coach di Cremona, ha sottolineato la necessità di una partita attenta e concentrata, consapevole delle qualità dell’avversario: "Chiaro che anche a Varese servirà una partita molto attenta, con grande concertazione, perché penso che la qualità più importante di Varese è quella di punire gli errori degli avversari con questo contropiede veloce e con la possibilità di realizzare in poco tempo".Entrambe le squadre si trovano in un momento delicato della stagione e cercano di tornare alla vittoria per risalire la classifica. Il derby promette di essere una sfida equilibrata e intensa, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Alessandro Magro non ha avuto problemi a preparare la sfida di oggi alle 17 al PalaMangano di Scafati. La sua Germani Brescia è prima in classifica,ma il tecnico avverte: "Consci del nostro valore. Le grandi squadre sanno restare sempre sul pezzo, e dobbiamo farlo anche noi".

