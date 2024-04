Sisas, vietato sbagliare

Vietato sbagliare per la Sisas Pallacanestro Perugia. Le biancorosse di coach Posti saranno di scena oggi a Roma, alle ore 18, contro Esquilino, quarta in classifica nella quarta giornata del girone A dei playoff di serie B femminile. Un match fondamentale per Perugia chiamata a difendere il secondo posto che vale l’accesso alle final four del 27 a 28 aprile. Solo le prime due classificate del girone playoff, infatti, accederanno agli spareggi che valgono l’A2. "É una gara fondamentale – sottolinea subito coach Posti -, la prima delle tre finali che ci attendono nelle prossime tre settimane". Sabato 13 al PalaPellini arriverà la capolista Elite Roma, che precede Perugia di 2 lunghezze. Poi, nell’ultima sfida playoff, la trasferta di Frascati di sabato 20 aprile che potrebbe essere decisiva, con le biancorosse di coach Posti che, in questo momento, hanno il vantaggio, di non poco conto, di essersi aggiudicate il match d’andata. "Non dobbiamo fare calcoli – continua Posti – ma pensare ad una partita alla volta. Abbiamo sfruttato questa sosta di Pasqua per riposarci, allenandoci. Contro Esquilino ci attende una gara difficile perché vengono dalla vittoria contro Senigallia e perché a Roma non è mai semplice giocare. Dovremo fare una grande difesa ma ho visto bene le ragazze in queste due settimane e sono molto fiducioso". Turno di riposo per Frascati mentre, nell’altra sfida, Elite Roma capolista con 10 punti, 2 in più di Perugia e Frascati, ospiterà Senigallia, fanalino di coda ancora senza vittorie.