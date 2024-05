Terzo confronto a Pistoia. Germani dominante. Semifinale a un passo

Torna in campo alle 20 la Pallacanestro Brescia, attesa al PalaCarrara dall’Estra Pistoia per gara-3 dei quarti di finale degli LBA Playoffs 2024. La squadra allenata da Alessandro Magro ha mostrato una supremazia schiacciante in entrambe le partite, lasciando i toscani, apparentemente, con poche possibilità di recupero. Durante gara-2, Brescia ha raggiunto un vantaggio massimo di 30 punti, confermando la sua solidità sia in attacco che in difesa. CJ Massinburg è stato il protagonista assoluto della serata, meritandosi il titolo di MVP della partita. Le ottime prestazioni di Amedeo Della Valle e Mike Cobbins hanno ulteriormente rafforzato la squadra. La difesa di Brescia ha giocato un ruolo cruciale, limitando Pistoia a soli 62 punti e permettendo ai titolari di riposare. Anche senza John Petrucelli, assente per infortunio, la squadra ha dimostrato di essere in ottima forma e pronta per la sfida decisiva. Praticamente la squadra del Cidneo ha dominato sessanta minuti della serie, andando ben oltre le più rosee aspettative, e mettendo in gioco una solidità che ricorda il periodo pre Final Eight di Torino. A Pistoia ora non resta che sognare di ripetere la “quasi impresa“ del 2014, quando dopo due ko al Forum costrinse l’Olimpia poi scudettata ad una soffertissima gara-5.

Al PalaCarrara, poco ma sicuro, i toscani giocheranno la gara della vita. Brescia ha anche ricevuto importanti riconoscimenti dalla Lega: CJ Massinburg è stato nominato miglior sesto uomo e giocatore più migliorato della stagione, mentre John Petrucelli è stato premiato come miglior difensore. Miro Bilan è stato inserito nel miglior quintetto dell’anno, consolidando il valore del team bresciano. L’obiettivo è chiudere la serie senza dover tornare al PalaLeonessa per una eventuale gara-5, e “godersi“ la sfida tra Aquila Trento e Olimpia Milano comondamente dal divano. In caso di vittoria, Brescia raggiungerà la semifinale, eguagliando il miglior risultato nella storia del club. Da quel 2018 sono passati troppi anni.