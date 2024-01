Tortona Unahotels 93-64: ancora un flop in trasferta per i biancorossi

Ennesima debacle esterna dell’Unahotels, che al PalaFerraris di Casale Monferrato, come già accaduto a Varese e Scafati, resta in partita per poco più di 3’, prima di essere surclassata, in attacco e in difesa, da una solida Bertram Tortona. A cui basta il primo quarto, con due spallate da 12-0, per spedire Reggio (che segna 2 punti in sei minuti e 4 in tutto il primo quarto) a distanza di sicurezza, chiudendo la prima sirena in vantaggio 26-4.

Sembra paradossale dirlo ma tutto il resto del match, di fatto, è pura accademia, col risultato mai in discussione e la truppa di Priftis per nulla competitiva, salvo qualche breve sprazzo di reazione nel secondo periodo, ispirata da Galloway.

Vanificata dalle percentuali deficitarie al tiro ma anche da tanta confusione offensiva. Il -25 con cui i biancorossi approdano all’intervallo lungo è il segnale definitivo che, per quanto riguarda i due punti, la partita è già finita.

Alla ripresa del confronto si gioca infatti giusto per le statistiche individuali, Tortona, e per non farsi umiliare troppo, Reggio. Cadute nel nulla le raccomandazioni pregara di Priftis affinché la sua squadra fosse più consistente. Il campo piemontese ha detto tutto il contrario.

Il tabellino

BERTRAM: Zerini 1, Ross 10, Dowe 13, Candi, Strautins 5, Baldasso 11 , Kamagate 12, Severini 17, Weems 10, Thomas 8, Radosevic 6. N.e.: Tavernelli. All.: De Raffaele

UNAHOTELS: Weber 15, Hervey, Galloway 21, Faye 7, Uglietti 2, Atkins 5, Vitali 7, Grant 5, Chillo 2. N.e.: Cipolla Smith e Camara. All.: Priftis.

Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Simone Patti Parziali: 26-4, 44-19, 66-36 Note: tiri da 3: Bertram 10/29, Unahotels 8/21; tiri liberi: Tortona 13/16, Reggio Emilia 17/24. Uscito per 5 falli