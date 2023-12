Tra campo e mercato. Varese, che colpo . C’è l’azzurro Mannion. E Bialaszewski resta

La Pallacanestro Varese vive giornate concitate di mercato dopo il ko, promettente, con l’Olimpia Milano. La squadra è oggi penultima, a pari merito con Treviso e con due punti di vantaggio su Brindisi, ultima. Ma ha la peggiore striscia aperta, e un Tom Bialaszewski in posizione traballante. Luis Scola, numero uno del club, ha ribadito la fiducia nel coach americano, ma i risultati dovranno cambiare, a partire dalla trasferta di sabato a Pesaro. Intanto, è tempo di mercato. E il clamoroso colpo Nico Mannion arriva dopo momenti di anche profondamente negativi. All’ultimo momento, infatti, il ritorno di Colbey Ross è fallito. Derthona si è inserita nella trattativa con il Budcnost, portando l’mvp dello scorso campionato alla corte di Marco Ramondino. Varese aveva fatto la sua mossa con un grande sforzo economico. E poco dopo è svanita anche la pista a Markel Brown. Il giocatore, in uscita da Girona e già a Varese nella passata stagione, aveva in mano un’offerta dei biancorossi, ma alla fine ha preferito Napoli. Quindi, il colpo gobbo che spiazza tutto il mercato italiano. Nico Mannion arriva voglioso di rivincite dopo i flop con Virtus e Baskonia. Ma ha il talento per esplodere nel sistema-Varese. Masnago, d’improvviso, sogna. Alessandro Luigi Maggi