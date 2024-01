Treviglio per il rilancio. Squadra affidata all’esperienza di Valli

La Gruppo Mascio Treviglio, settima in classifica nel girone verde del campionato di A2, per rilanciarsi ha scelto di affidare la sua panchina all’esperienza del 62enne coach modenese Giorgio Valli, ex vice di Ettore Messina a Bologna, veterano di A e A2, con oltre 500 panchine da professionista in carriera, già alla guida dei trevigliesi nel lontano 2000-01 in serie B. Toccherà a lui sostituire Alessandro Finelli.

Fatale per il 56enne tecnico bolognese la sconfitta di sabato sul parquet della Juvi Cremona per 87-80, terza sconfitt consecutiva, decima sconfitta stagionale in venti partite disputate dai trevigliesi, con una media deludente del 50% di successi.

Valli, che sarà presentato domani mattina al PalaFacchetti, già nella giornata di domenica aveva trovato l’accordo con la Blu Basket: domenica farà il suo debutto nel match casalingo contro Latina.

Fab.Car.