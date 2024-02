TRIONFO NELL’INDIVIDUALE DOPO L’ARGENTO NELLA PURSUIT. Vittozzi, una rimonta mondiale: oro da regina

Dopo l’argento, un oro da favola. Sono i Mondiali di Lisa Vittozzi (nella foto). A Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la 29enne di Sappada, seconda nella pursuit di tre giorni fa, ieri ha dominato la scena nell’individuale con una grande prova al poligono di tiro, dove è stata infallibile, sorretta da un’altrettanto elevata prestazione sugli sci. Persino le favorite francesi si sono inchinate alla sua superiorità, nonostante un problema tecnico alla carabina nella prima serie, che le ha fatto perdere almeno una quindicina di secondi. Alle sue spalle si è piazzata la tedesca Janina Hettich-Walz, che si è rivelata precisissima al poligono, presentandosi sul traguardo con 20“5 di ritardo e togliendosi la soddisfazione di strappare l’argento a Julia Simon, oro in entrambe la gare precedenti, tradita da un errore e costretta ad accontentarsi del bronzo a 29“6.

"Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa – le parole di Vittozzi –. Quando mi sono presentata al primo poligono non sono riuscita a scaricare il colpo e ho dovuto inserirlo nuovamente. Però ho mantenuto la calma. Sapevo di giocarmi la vittoria nell’ultimo poligono, e non ho sbagliato come l’anno scorso. Adesso sono in cima al mondo, il passato è passato". Al 14esimo posto si è classificata una Dorothea Wierer, ventiduesima Samuela Comola. Oggi l’individuale maschile, per l’Italia saranno al via Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni.