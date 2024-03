Un’altra gara di fuoco Cremona in casa di Tortona, scintille sul parquet

La Vanoli Basket Cremona si prepara per un’altra prova di fuoco nel campionato di Serie A, affrontando la Bertram Derthona Tortona alle 18. Gli arbitri designati per l’incontro sono Michele Rossi, Fabrizio Paglialunga e Giacomo Dori. Questa sfida arriva dopo che entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie significative: Tortona ha superato Varese, mentre Cremona ha imposto una sconfitta a Venezia, che ha così perso la possibilità di agganciare il primato in classifica. I precedenti tra le due formazioni vedono Tortona avanti con due vittorie nel campionato 2021/22, ma Cremona ha avuto la meglio nell’unico incontro di questa stagione, vincendo per 83-67 grazie alle prestazioni di Zanotti, Denegri e McCullough.

Un elemento di interesse è rappresentato dagli ex di questa sfida: TaShawn Thomas per Tortona, che ha vestito la maglia di Cremona nella stagione 2016/17, e l’allenatore della Vanoli, Demis Cavina, che ha guidato Tortona dal 2014 al 2017.

Le dichiarazioni pre-partita riflettono l’importanza dell’incontro. Demis Cavina, coach della Vanoli, ha espresso il suo entusiasmo per la sfida: "Un’altra sfida stimolante di questo finale di stagione... è anche per noi un’occasione per dare continuità alla vittoria di domenica cercando di ripetere anche a livello emotivo la prestazione di domenica scorsa". Cavina ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione per raggiungere gli obiettivi di stagione, evidenziando la necessità di ottenere altre vittorie importanti.

La partita si preannuncia quindi come un confronto serrato, con Cremona che cerca di confermare il proprio momento positivo e Tortona determinata a dimostrare la propria superiorità. Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia in un match che promette spettacolo e intensità, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in vista dei playoff.

A.L.M.