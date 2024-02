Vanoli Cremona batte Napoli e ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive

Una Vanoli Cremona sempre al comando delle operazioni batte a sorpresa Napoli e ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive. Momenti di grande basket per gli uomini di Cavina, che agganciano Pistoia, aumentano la distanza dalla zona salvezza e si portano a 2 sole lunghe dal 9° posto. Il primo stacco arriva sul +12 a metà secondo quarto, con Cremona a reggere bene nel pitturato e a colpire dalla media. Napoli trova il parziale in chiusura di terzo quarto, ma all’inizio dell’ultimo periodo la Vanoli è più lucida, trascinata da un Pecchia in un grande momento. Di Denegri, a poco più di tre minuti, la tripla del +8. A.L.M.