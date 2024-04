Eurolega, per la Virtus Bologna: sfida decisiva col Baskonia

Bologna, 11 aprile – Non è uno scontro da dentro o fuori, visto che entrambe le squadre sono sicure di partecipare ai prossimi play-in, ma è una sfida che vale tanto per l’una e per l’altra contendente. Virtus-Baskonia, che domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena, chiude la prima parte di Eurolega di bianconeri bolognesi e dei baschi, è uno scontro diretto che assegna l’ottavo posto in classifica e il considerevole vantaggio di avere 2 anziché 1 opportunità di giocarsi l’accesso ai playoff veri e propri della massima manifestazione continentale per club. Vincere la sfida di domani vale l’ottava posizione con la chance di giocarsi col Maccabi a Belgrado chi vince vai ai playoff, chi perde invece affronta la vincente dello spareggio tra nona e decima, col vantaggio del fattore campo. “C’è grande desiderio da parte di tutti di dimostrarci all’altezza di un appuntamento così importante. Per entrambe questa partita sarà l’antipasto del play-in – conferma coach Luca Banchi - È il momento di curare ogni piccolo dettaglio e di controllare le emozioni. Baskonia gioca ad alto ritmo, a Madrid ha giocato ad alto punteggio, con tanti possessi e hanno messo in mostra le loro capacità balistiche. È una squadra di taglia fisica ed atletismo che, per caratteristiche, può giocare una difesa molto aggressiva. Sarà una gara dura ed impegnativa ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile.”

In organico, rientra tra i giocatori convocabili anche Isaia Cordinier. “Vogliamo chiudere al meglio questa Regular Season per dimostrare che meritiamo la post season - Achille Polonara - Baskonia ha talento e corre molto bene in contropiede: hanno vinto a Madrid e in altri campi difficili. Dobbiamo partire come sempre dalla difesa, che sarà la chiave per limitare i loro punti di forza”. Biglietti - La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, venerdì 12 aprile, dalle ore 18.30. Arbitri – Direzione di gara affidata a Belosevic, Pukl, Balak. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio su Nettuno Bologna Uno.