Soddisfatto il coach: "e’ un successo pesante». Banchi: "Attenzione, disciplina e presenza in campo»

Soddisfatto per una vittoria che consente alla Virtus di mantenere la testa della classifica, Luca Banchi sottolinea come la sua squadra abbia dato una grande prova di solidità. "Mi congratulo con entrambe le formazioni – spiega il coach bianconero – perché è stata una partita di alta intensità e un vero anticipo di quella che sarà l’atmosfera nei playoff. Abbiamo fornito 40’ di buona intensità, pur con qualche errore offensivo e qualche palla persa di troppo, dovuto alla pressione messa in campo da Tortona. Dietro abbiamo un po’ sofferto la loro peculiarità di essere un gruppo molto offensivo, avendo anche tirato 20 volte da tre nel primo quarto. Dopo l’intervallo abbiamo messo più attenzione, disciplina e presenza a rimbalzo. Questa è una vittoria che acquista un valore importante, dato che i nostri avversari sono una delle migliori squadre del girone di ritorno. Questa intensità servirà contro Trento e poi nei playoff".

Il microfono passa poi ad Ante Zizic. "E’ stata una Partita difficile – racconta il centro croato –, molto fisica e anche per questo motivo si tratta di una vittoria molto importante per noi. Tortona è stata molto brava, anche se noi siamo stati più bravi di loro nei dettagli. Vogliamo finire al primo posto, perché avere il fattore campo nei playoff può essere fondamentale".

Massimo Selleri