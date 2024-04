Il coach: "Un buon contributo anche dalla panchina». Venerdì spareggio per l’ottavo posto in Eurolega. Banchi: "Prestazione convincente». Cordinier vuol esserci col Baskonia

Difficile fare rilievi ad una squadra che già a metà del secondo quarto era riuscita ad annullare gli avversari e giustamente Luca Banchi, visto anche il periodo non facile che stava attraversando la Virtus, nell’analisi del dopo partita preferisce concentrarsi sui meriti dei suoi giocatori. "E’ stata una buona vittoria – spiega il coach bianconero –, frutto di una prestazione convincente nata dall’imprinting dato già dai primi possessi. Abbiamo prodotto una difesa molto attenta e aggressiva e siamo riusciti ad imporre l’aggressività dei nostri esterni, ben supportati dal lavoro dei lunghi tenendo bene a rimbalzo. Inoltre un adeguato contributo dalla panchina ci ha permesso, per i primi 30’, di avere una qualità decisamente alta per tenere a distanza i tentativi di rimonta di Venezia".

Detto che questa gara è importate per la griglia playoff del campionato, venerdì la Segafredo affronterà un altro impegno altrettanto decisivo con il Baskonia. Arrivare ottavi in Europa significa avere due opportunità per agguantare i playoff, mentre chi arriva nono o decimo non può permettersi passi falsi se vuole provare a raggiungere la final eight. Per la partita contro i baschi lo staff medico conta di rimettere in pista Isaia Cordinier. Nel frattempo i tifosi stanno riempiendo l’Arena che, a breve, dovrebbe raggiungere il ‘tutto esaurito’.

Massimo Selleri