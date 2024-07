Il dirigente Uncini Manganelli: "Sono cresciuto ai tempi di Brunamonti, Richardson e Danilovic». Maglie Adidas, il segno della storia

Per i prossimi cinque anni Adidas sarà lo sponsor tecnico della Virtus. "Ringrazio il dottor Alberto Uncini Manganelli che è il General Manager Running & Credibility Sports di Adidas – dice è il ceo bianconero Luca Baraldi –. Ha legami con Bologna e tifava Virtus. I nostri abbonati sono mediamente più giovani, e vedo le sue calzature come distintivo di questo mondo. Allo stesso tempo ringrazio Macron per i tanti anni assieme, il dottor Pavanello che ci ha accompagnati ma, volte, bisogna fare scelte dolorose. Ora siamo loro veicolo e strumento essendo presenti sul mercato non solo tra i nostri tifosi, ma siamo di fatto una rappresentanza a tutti gli effetti del loro mondo. Non è solo una questione di merchandising, anche se la nostra tifoseria organizzata è orientata a rivolgersi a questa azienda per le proprie attività, ma è anche una decisione strategica, perché ora siamo la decima società su diciotto, in Eurolega, ad essere loro partner".

Ovvia la soddisfazione anche per Adidas.

"Ringrazio Virtus che ci ha accolti – racconta Alberto Uncini Manganelli – e Adidas che ha lavorato per chiudere questo accordo che ci rende molto orgogliosi. Io sono un figlio di Bologna, cresciuto ai tempi di Brunamonti, Richardson e Danilovic, e penso che ci siano tante cose che ci accomunano, dalla passione per le vittorie e per gli atleti, alla ricerca dell’innovazione e del meglio. Siamo sempre stati al servizio dei tifosi, e questo è un altro fattore di condivisione volendo costruire un progetto a lungo termine. Siamo motivati, orgogliosi, faremo tante belle cose insieme".