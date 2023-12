Il tecnico e il ko di Ognjen: "Cercheremo di essere competivi nonostante le assenze». Banchi pensa già all’Europa: "Dovremo inventarci qualcosa»

Anche per il coach della Segafredo Luca Banchi il sorriso nasconde tanta amarezza dato che l’ennesimo infortunio capitato durante una partita costringe la V nera ad affrontare la gara casalinga di mercoledì con le rotazioni ridotte ai minimi termini.

"Quella di ieri sera – spiega il tecnico grossetano – è stata una partita condizionata dai tanti infortuni di entrambe le squadre. Siamo partiti male, ma poi ci siamo ripresi anche se per molti minuti è mancata la lucidità e il numero alto delle palle perse lo dimostra. Ci portiamo a casa un altro successo, ma dobbiamo purtroppo anche registrare un altro serio infortunio, quello di Ognjen Dobric, proprio alla vigilia di un doppia turno di Eurolega. Proveremo a trovare le contromisure e ad essere competitivi ugualmente anche se non sarà facile in queste condizioni".

Quando nel finale Achille Polonara ha infilato la tripla che ha definitivamente siglato sua buona prestazione, il pubblico della Segafredo Arena è esploso in un boato a dimostrazione di quanto il giocatore e la sua vicenda siano definitivamente entrate nel cuore del popolo bianconero.

"Abbiamo giocato 48 ore fa, una partita tosta e dispendiosa – racconta l’ala anconetana –. Ci tenevamo a chiudere bene l’anno e l’abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi. Speriamo che il 2024 sia un anno pieno di successi e tanta salute. Abbiamo fatto un ottimo inizio di stagione, ma adesso tutte le squadre avranno il coltello tra i denti quando ci affronteranno. Dovremo giocare ogni partita come se fosse la più importante della nostra vita".

Per la gara di mercoledì l’impianto della Fiera risulta essere ’sold out’ e la spinta dei tifosi in una gara dove obiettivamente la prima difficoltà che la Virtus deve affrontare è legata alle assenze.

Massimo Selleri