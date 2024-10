Il tecnico: "Terza successo in trasferta su altrettanti campi difficili». Banchi finalmente è soddisfatto: "Pazienza ed equilibrio: bene così»

La Virtus non ha brillato, ma ha comunque portato a casa i due punti e questa è stata la cosa che più ha soddisfatto il suo allenatore Luca Banchi.

"E’ stata una partita difficile come nelle premesse – spiega il coach bianconero –, ma siamo stati bravi a giocare con equilibrio e pazienza. Nei primi 20’ non abbiamo sfruttato al meglio i vantaggi costruiti, poi abbiamo trovato più lucidità. Siamo riusciti a correre meglio e a sfruttare i vantaggi: nel finale la squadra è stata attenta, e così in campionato archiviamo la terza vittoria in trasferta su campi difficili come Cremona, Trapani e Venezia. Ora guardiamo avanti, abbiamo una settimana con tre impegni in cui dovremo farci trovare pronti e rispondere con intensità".

Tornando alla partita la V nera sembra aver fatto un salto di qualità soprattutto in attacco.

"Una squadra come Cremona ti impegna dal punto di vista difensivo, avendo in campo sempre tre giocatori in grado di costruire tanto dal palleggio. Il primo tempo lo abbiamo pagato, anche guardando i rimbalzi concessi: in difesa nel secondo tempo sono nati i presupposti per la vittoria. In attacco abbiamo distribuito bene la palla, tutti sono stati pronti a sfruttare le opportunità. Cremona ha giocato in modo aggressivo, abbiamo sfruttato i vantaggi che volevamo, trovando tiri con ritmo migliore e qualità migliore".

m. s.