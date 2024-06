La preparazione al preolimpico. Intanto Poeta diventa ufficialmente il nuovo allenatore di Brescia. Polonara, Abass e Pajola in azzurro

Da oggi Awudu Abass, Alessandro Pajola e Achille Polonara si aggregheranno al raduno azzurro che si sta tenendo a Folgaria. Con loro ci saranno anche i cinque giocatori di Milano, Bortolani, Caruso, Melli, Ricci e Tonut che insieme ai tre virtussini hanno partecipato alla finale scudetto. Torna, invece, a casa il bolognese Tomas Woldetensae che per bocca dello stesso ct Pozzecco avrebbe meritato qualcosa di più se ci fosse stato più tempo per rodare il gruppo. In ogni caso l’amichevole che gli azzurri disputeranno domenica a Trento contro la Georgia di Shengelia chiuderà questa prima fase della preparazione al torneo preolimpico di Portorico che si disputerà dal 2 al 7 luglio.

Ieri hanno raggiunto la cittadina trentina anche il preparatore atletico della Virtus Matteo Panichi e l’assistente allenatore Peppe Poeta. Per l’ex play campano è stata una giornata importante con Brescia che lo ha ufficializzato come prossimo allenatore della Leonessa. E’ la prima volta che il tecnico nato a Battipaglia ricoprirà il ruolo di head coach e se a questo si aggiunge la sua giovane età, compirà 39 anni a settembre, ecco spiegato come quella dell’ex giocatore virtussino sia una sfida nella sfida.