La situazione. Ko con il Maccabi,. Olimpia eliminata

Ultima giornata della stagione regolare in Eurolega. Non sono mancate le polemiche anche perché l’ultimo turno, spalmato in due giornate, può finire per rendere inutili alcuni match. Le prime sei classificate volano direttamente ai quarti di finale. Le squadre classificate dal settimo al decimo posto, attraverso la formula del play-in, modulato dall’esempio Nba, si giocheranno le ultime due posizioni utili.

Le altre gare: Zalgiris Kaunas-Real Madrid 62-64; Monaco-Bayern Monaco 89-85; Maccabi-Milano 92-86; Efes-Stella Rossa 100-55; Panathinaikos-Alba 84-75. Oggi: Olympiacos Pireo-Fenerbahce Istanbul, Partizan Belgrado-Valencia; Asvel Villeurbanne-Barcellona.

La classifica: Real Madrid 54; Panathinaikos Atene, Monaco e Barcellona 44; Olympiacos Pireo 42; Feberbahce Istanbul 40; Maccabi Tel Aviv 38; Vitoria e Virtus Bologna 34; Efes Istanbul 32; Partizan Belgrado e Olimpia Milano 30; Valencia e Zalgiris Kaunas 28; Bayern Monaco 26; Stella Rossa Belgrado 22; Asvel Villeurbanne 16; Alba Berlino 10.