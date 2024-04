Le pagelle dei bianconeri. Ecco finalmente Zizic

Lundberg 7 (in 19’ 1/1 da due, 3/8 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 6 assist). Parte dalla panchina, forza qualche tiro, ma nel complesso la sua è una buona prestazione.

Belinelli 6.5 (in 13’ 1/6 da tre, una persa). Giocare senza palla è la sua specialità, ma in questa occasione le polveri erano un po’ bagnate. Di lui non c’era bisogno e giustamente ha tirato il fiato. Pajola 7 (in 19’ 1/1 da due, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Banchi parte con lui e con Hackett in quintetto e in questo modo entra subito in partita. Mette molta pressione in difesa anche quando l’esito della gara è deciso. Dobric 6 (in 4’ 1/2 da due, un rimbalzo). Pochi minuti e poche cose.

Mascolo 7 (in 16’ 3/5 da due, 0/1 da tre, 1/4 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata). Si fa trovare pronto e se non fosse che i liberi non sono proprio la specialità della casa la sua sarebbe una prestazione quasi perfetta.

Shengelia 8 (in 19’ 5/8 da due, 1/1 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Non si possono fare rilievi a un giocatore che ha questa personalità e questo talento.

Hackett 8 (in 25’ 3/6 da due, 2/4 da tre, 5 rimbalzi, 2 recuperate, 3 assist). Anche la sua prova si rivela perfetta in quella che poteva essere la gara più complicata dell’anno.

Polonara 7.5 (in 22’ 2/2 da due, 1/2 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Sta tornado quel giocatore incisivo e senza tanti fronzoli che la Virtus aveva inseguito per anni.

Zizic 8 (in 22’ 7/10 da due, 1/2 da tre, 9 rimbalzi, un persa). Gli ci è voluto un po’ di tempo per entrare nei meccanismi, ma ora che si è inserito il suo fisico in area è una risorsa che pochi hanno.

Dunston 7 (in 23’ 2/4 da due, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist). Gioca di esperienza si porta a spasso i lunghi.

Abass 8 (in 23’ 2/5 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist). Le cifre non segnalano quanto lavoro abbia fatto in difesa con il suo fisico.