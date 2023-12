Le pagelle. Hackett, cuore e carattere

Cordinier 7,5 (in 20’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, un assist). Con lui in campo la difesa della Virtus sale di livello.

Lundberg 8,5 (in 22’ 3/5 da due, 2/4 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Gettato nella mischia a causa dei falli di Cordinier. Risponde con una prestazione al limite della perfezione firmando questa vittoria.

Belinelli 7 (in 22’ 1/2 da due, 3/9 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Litiga con il canestro nella prima parte della gara, ma nel finale è parecchio lucido.

Pajola 6,5 (in 15’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 assist). Anche per lui tanta difesa in una gara dove ha messo in mostra tutta la sua intelligenza cestistica.

Dobric 5,5 (in 9’ 0/1 da tre, una persa). Essendo stato una bandiera della Stella Rossa non è molto amato da queste parti e il clima ostile non lo aiuta a sbloccarsi.

Cacok 6,5 (in 14’ 2/2 da due, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Nel terzo quarto si infortuna al polpaccio sinistro e deve lasciare la gara. Fino a lì non aveva fatto male.

Shengelia 7,5 (in 32’ 4/4 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 4 perse, 4 assist). Le cifre non spiegano questo voto, ma è il solito punto di riferimento per tutta la squadra che va da lui quando la difesa non si apre.

Hackett 8,5 (in 26’ 1/2 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 perse, 3 recuperate, 4 assist). Si ammacca una caviglia nel terzo quarto, ma giocando sul dolore chiude l’incontro. Gara perfetta che dimostra quanto sia una persona seria e attaccata alla maglia.

Polonara 6 (in 7’ 0/2 da due, una recuperata, un assist). Qualcosa combina, ma è ancora distante dalla sua forma migliore.

Dunston 7 (in 21’ 1/1 da due, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 recuperate, 2 assist). Duella con i lunghi avversari e fa vedere quanto l’esperienza conti in questo gioco.

Abass 8 (in 14’ 1/2 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo). Sale dalla panchina e infila canestro importanti anche quando deve sostituire Cacok dalla lunetta.

m. s.