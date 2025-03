Le pagelle. Holiday, dall’arco solo cross...

Morgan 5 (in 22’ 0/4 da due, 0/3 da tre, 7/7 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 perse, 4 assist). E’ nel quintetto iniziale che fa acqua da tutte le parti. Essendo, almeno virtualmente il regista, dovrebbe dare un po’ d’ordine.

Tucker 5 (in 25’ 2/3 da due, 0/2 da tre, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, un recupero e 2 perse). Se c’è da fare a spallate non si ferma davanti a nessuno. La pallacanestro, per fortuna o purtroppo per lui, non è solo quella.

Holiday 4,5 (in 17’ 2/5 da due, 0/7 da tre, 2 rimbalzi, un recupero). Il canestro all’inizio lo beffa. Ma le beffe iniziali diventano un calvario. Dà l’idea che non farebbe canestro da tre nemmeno in una vasca da bagno.

Akele 6 (in 22’ 2/2 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperi, una persa). Ci prova. Forse l’Eurolega di alto livello non è pane per i suoi denti. Ma almeno ci prova fino alla fine. Anche se le statistiche non lo assolvono.

Zizic 5 (in 15’ 3/5 da due, un recupero, un assist). Rientrava dopo un lungo stop. Non è facile per nessuno. Per un lungo della sua stazza ancora più difficile.

Cordinier 6 (in 26’ 4/9 da due, 1/3 da tre, 4/5 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist, una stoppata). Isaia dà l’idea di uno che si butti comunque nella mischia. E accetti quantomeno la lotta.

Belinelli sv (in 10’ 0/1 da tre, 2/2 ai liberi). Non è la partita per spremere il capitano. Giudizio impossibile.

Diouf 5,5 (in 25’ 4/7 da due, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, un recupero, un assist e una stoppata). Fall lo porta a spasso come vuole. E’ il miglior rimbalzista, ma deve mangiare tante pagnotte per meritare questi livelli.

Hackett 6 (in 25’ 2/3 da due, 2/4 da tre, 2 rimbalzi, un recupero, 3 perse, 4 assist). Prova a ribellarsi al destino. Prende persino un tecnico. La strada sembra quella buona.

Grazulis 4,5 (in 7’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 0/2 ai liberi). Pochi minuti, tanti danni. Purtroppo non è una novità.

Pajola sv (in 6’ 1/2 da due, un rimbalzo, un recupero). Vedi alla voce Belinelli. Anche se, quando è in campo, prova a richiamare i compagni (esempio).

a. gal.