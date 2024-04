Le pagelle. Si salvano Hackett e Polonara

Cordinier 5 (in 12’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Parte in quintetto, ma è evidente come abbia perso confidenza con la pallacanestro giocata dopo l’infortunio.

Lundberg 6,5 (in 25’ 6/6 da due, 2/6 da tre, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Le cifre sono buone, ma sono condite sempre da quell’atteggiamento che lo porta a voler fare tutto da solo e non sempre questo è utile.

Belinelli 6,5 (in 18’ 3/4 da due, 1/4 da tre, 6/7 ai liberi, 2 perse, un assist). Fa tante buone cose, nonostante sia stato braccato dalla difesa avversaria.

Pajola 5 (in 14’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 5 assist). Anche in difesa ha perso la continuità che aveva trovato nella prima parte di stagione.

Dobric 4,5 (in 12’ 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Le cifre non sarebbero malvagie, ma c’è un problema: lui è qui per vincere partite come questa e se non lo fa è chiaro che non ha svolto il suo compito.

Shengelia 5,5 (in 22’ 4/8 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Ha tirato il fiato in una delle gare più importanti della stagione. Hackett 7 (in 26’ 1/3 da due, 2/5 da tre, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, 8 assist). Nel finale perde un po’ di lucidità, ma visto quello che ha fatto vedere prima, il voto è ampiamente meritato.

Mickey 6 (in 13’ 4/5 da due, 0/1 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Prova discreta, sebbene quando ci sia da stringere i denti lui abbia la tendenza ad assentarsi.

Polonara 7 (in 18’ 1/2 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Da ex ha cercato in tutti i modi di fare lo sgambetto ai baschi.

Zizic 4,5 (in 12’ 2/3 da due, un rimbalzo, una persa). Con lui in campo i lunghi avversari fanno il bello e il cattivo tempo.

Dunston 6 (in 15’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata). Gioca di esperienza trovando il modo di rendersi utile.

Abass 6 (in 14’ 2/3 da due, 1/3 da tre). Una buona gara e ci mette energia nel momento in cui gli altri sono scarichi. Meritava di stare più in campo.

Massimo Selleri