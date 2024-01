Eurolega, la Virtus cade col Maccabi Tel Aviv

Belgrado (Serbia), 10 gennaio 2024 – Sesta sconfitta in Eurolega per la Virtus che cade sul neutro di Belgrado battuta 95-78 dal Maccabi Tel Aviv. Stanca mentalmente più che fisicamente, la formazione bianconera scivolano contro la “Marea Gialla” e perde anche il vantaggio +10 della sfida dell’andata. Sconfitta e differenza canestri quindi ribaltata a favore del Maccabi, peggior risultato non poteva arrivare, anche se per un tempo Marco Belinelli e compagni hanno tenuto testa agli avversari e il secondo posto in classifica. Nell’ovattata atmosfera della Aleksandar Nikolic Hall, la formazione di Luca Banchi tiene benissimo il campo per i primi due quarti, per poi cedere alla distanza, con il Maccabi capace di dare la svolta definitiva al match nella terza frazione di gioco, dove alla fatica della Virtus ha fatto da contro altare la maggiore freschezza degli israeliani. La sconfitta col Maccabi vede così la Virtus raggiunta al secondo posto in classifica dal Barcellona. Venerdì alle 18.30, la V Nera sarà di nuovo in campo per la sfida di Istanbul in casa dell’Efes, e confronto da ex per Dunston, Polonara e Zicic.

Il tabellino

MACCABI TEL AVIV 93 VIRTUS BOLOGNA 75 MACCABI TEL AVIV: Cleveland 1, Webb II 3, Brown 12, Baldwin IV 22, Menco 2, Sorkin 13, Dibartolomeo 16, Rivero 8, Nebo 4, Colson 14, Cohen ne, Mayer ne. All. Kattash. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 13, Lundberg 2, Belinelli 24, Pajola 2, Shengelia 9, Hackett 8, Polonara 4, Zizic 8, Dunston 3, Abass 5; Mascolo ne, Lomazs ne. All. Banchi. Arbitri: Rocha, Perez, Bissang. Note: parziali 18-21, 46-45, 70-60 Tiri da due: Maccabi 19/44; Virtus 19/33. Tiri da tre: 13/25; 11/31. Tiri liberi: 18/20; 7/15. Rimbalzi: 38; 32.