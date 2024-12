Una sfida al vertice. Trapani ospita. Reggio Emilia

Dopo gli anticipi, Trapani scenderà in campo a mezzogiorno ospitando Reggio in una gara dove chi vince consolida il suo terzo posto in attesa della gara che conclude la giornata con Brescia che attende la visita di Pistoia. Sulla panchina toscana ci sarà Tommaso Della Rosa, che guidò la squadra anche nell’ultima vittoria ottenuta in casa contro Reggio, in attesa che vengano espletate le pratiche per il tesseramento del coach sloveno Gasper Okorn.

Le altre gare: Cremona-Sassari 65-80, Varese-Napoli 89-86; Trapani-Reggio Emilia, Tortona-Trento, Treviso-Milano, Trieste-Venezia, Brescia-Pistoia.

La classifica: Trento 22; Brescia 20; Reggio Emilia e Trapani 18; Virtus 16; Trieste, Tortona e Milano 14; Treviso e Sassari 12; Venezia, Varese e Scafati 8; Pistoia 6; Cremona 4; Napoli 2.