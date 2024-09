V nera, ieri il cda. Continuano i rapporti con le aziende del territorio. Budget da 25 milioni approvato. E partnership con la Bonfiglioli

Ieri mattina si è tenuta una riunione del consiglio di amministrazione della Virtus che ha approvato il budget per la stagione che ufficialmente si apre sabato 21 settembre con la SuperCoppa. La cifra deliberata si aggira attorno ai 25 milioni di euro, e di fatto è già coperta dai ricavi. Si tratta di un passaggio importante che precede un altro incontro del cda che si terrà a fine mese dove sarà elaborato il bilancio che sarà poi approvato dall’assemblea dei soci a metà ottobre. In quella sede sarà anche definito il nuovo consiglio di amministrazione che, in realtà, sarà una conferma con il presidente Massimo Zanetti che resterà al suo posto, così come il ceo Luca Baraldi e il consigliere Marco Preti del socio di minoranza Carlo Gherardi. Questa stabilità è stata raggiunta grazie ad un aumento dei ricavi che è stato possibile grazie anche ad alcune nuove formule di partnership, come quella con Bonfiglioli, l’azienda bolognese leader nell’automazione industriale nella cui sede ieri si è svolta la presentazione di Grazulis.

"Abbiamo definito un modello nuovo di collaborazione con Baraldi – spiega Sonia Bonfiglioli, la ceo di Bonfiglioli spa –. Noi siamo due aziende del territorio e il basket è uno sport bello, pulito, uno stimolo per tanti giovani. Noi abbiamo acquistato una serie di abbonamenti che diventano un premio per quei dipendenti che attraverso le loro proposte e i loro progetti aiuteranno la nostra azienda a migliorarsi. Inoltre per alcune partite diventiamo una sorta di botteghino della V nera vendendo ai nostri dipendenti i biglietti ad un prezzo concordato".

La società bianconera vuole proporre questa modalità anche alle altre aziende del territorio. "La Virtus è solo momentaneamente del dottor Zanetti e del dottor Gherardi, ma in realtà è sempre del territorio – a parlare è Baraldi – e presentando i nuovi giocatori nelle sede dei nostri partner andiamo verso una maggiore integrazione con le aziende. Vogliamo esportare il modello definito con Bonfiglioli, anche di welfare aziendale con il ticketing all’interno. E se qualcuno ci copia, siamo contenti".

Ieri la Virtus ha ufficializzato anche il nuovo staff tecnico. I vice di Banchi saranno Daniele Parente, Nenad Jakovljevic e Cristian Fedrigo; gli assistenti saranno Matteo Cassinerio e Andrea Crosariol, mentre il team manager sarà Alessandro Ferrone.