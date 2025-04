Virtus batte Varese 104-67 e si ritrova sola al comando

Bologna, 27 aprile 2025 - La Virtus batte netto Varese 104-67 e vola da sola in testa alla classifica. In attesa del confronto che attende Trapani a Napoli, la formazione di Dusko Ivanovic fa un sol boccone di Varese e conquista la quinta vittoria consecutiva.

Belinelli e compagni ci mettono un quarto a ingranare, poi con una difesa asfissiante e trovando ottime soluzioni in attacco stritolano i lombardi e alla fine centrano un successo netto e in discussione giusto nei primi 10’ del confronto.

Partenza così-così con le V Nere in avvio di confronto, sbaglia tanto. Per fortuna che Varese non fa tanto meglio il -4, sull’1-5, del 5’ sembra quasi positivo per i bianconeri che proprio non ci prendono mai. Dopo 5’ di non basket Cordinier stappa il canestro ospite; Varese tiene inizialmente la testa del match, con Dusko Ivanovic che prova a mischiare le carte e già nel primo quarto ruotare 11 dei suoi effettivi, con il solo Holiday, alla sua ultima apparizione in bianconero, rimasto in panchina.

A dare la svolta al match sono i soliti noti, vale a dire Belinelli, Shengelia e Pajola che dall’11-17 dell’8’, tra fine primo quarto e inizio secondo, propiziano il parziale di 14-0 che ribalta punteggio e inerzia della sfida.

La sfida si accende a suon di triple. Varese impatta momentaneamente sul 28-28, ma la Virtus torna ad allungare con Belinelli, Cordinier e Polonara.

Sono proprio 7 punti di fila di Achille Polonara, che supera quota 3500 punti in serie A, a dare la sterzata definitiva al match, mentre la tripla a fil di sirena di Morgan vale il +15 con cui si va al riposo.

Al ritorno in campo il divario supera subito i 20 punti di scarto per toccare il massimo vantaggio sul +40 a metà ultima frazione.

Adesso Belinelli e compagni sono attesi dalla trasferta di Scafati di domenica prossima e poi dall’ultima decisiva sfida con Trapani alla Segafredo Arena domenica 11 maggio.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 104 – OPENJOBMETIS VARESE 67

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 4, Cordinier 7, Clyburn 14, Polonara 10, Zizic 6; Pajola 5, Morgan 14, Belinelli 13, Shengelia 14, Akele 8, Diouf 9, Holiday ne. All. Ivanovic.

OPENJOBMETIS VARESE: Mitrou-Long 7, Hands 20, Assui N’guessan 8, Alviti 9, Akobundu-Ehiogu 10; Librizzi 6, Gray, Bradford 3, Anticevich, Esposito 2, Fall 2; Turconi ne. All. Kastritis.

Arbitri: Baldini, Dori e Galasso. Note: parziali 13-17, 45-30, 80-50. Tiri da due: Virtus 23/40; Varese 13/23. Tiri da tre: 14/26; 12/34. Tiri liberi: 16/23; 5/5. Rimbalzi: 38; 26.