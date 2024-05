Virtus Bologna, contro Tortona il primo match point per la semifinale playoff

Bologna, 15 maggio 2024 – Terza sfida della serie dei quarti di finale con Tortona per la Virtus Segafredo Bologna. Domani alle 20.45 al Palaenergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, la formazione di Luca Banchi ha a sua disposizione il primo match point per chiudere e qualificarsi alla semifinale playoff. Il punteggio è infatti di 2-0 per i bianconeri.

Una Virtus acciaccata che ha perso Iffe Lundberg ma che potrebbe recuperare sia Ognjen Dobric e Toko Shengelia. Dobric e Shengelia tornano infatti tra i convocabili, adesso a Banchi la decisione di chi lasciare fuori tra i 7 stranieri a disposizione.

Mancherà, oltre al lungodegente Devontae Cacok, come detto anche Lundberg per il trauma contusivo del ginocchio sinistro, subito nel corso di Gara-2. Il giocatore danese segue il programma di fisioterapia e verrà rivalutato nel corso della prossima settimana, saltando quindi anche l’eventuale gara 4.

Coach Banchi analizza così la sfida di domani del Palaenergica: “Affrontiamo la trasferta di Tortona determinati a mantenere un alto livello di intensità consapevoli che, nonostante l’emergenza, ci siano margini ulteriori di crescita all’interno di una serie così equilibrata”.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Begnis, Giovannetti e Dori.

Radio & Tv – Diretta su Dazn e Dmax, radio su Nettuno Bologna Uno.