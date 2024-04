Virtus, doppia spinta. Cordinier e ’sold out’ per l’ottavo posto

di

L’ultima giornata di regular season dell’Eurolega deciderà il futuro europeo della Virtus. Alla Segafredo Arena (ore 20,30 diretta Sky) i bianconeri ospiteranno il Baskonia e chi tra le due formazioni vincerà chiuderà questa prima fase in ottava posizione, mentre chi perderà dovrà accontentarsi del decimo posto.

Da quest’anno la formula della massima competizione continentale è cambiata e prima dei playoff prevede un nuovo step chiamato play-in dove la settima incontra l’ottava in una partita secca e chi vince andrà poi nei quarti contro la seconda, mentre chi perde incontrerà in un’altra partita secca chi si impone nello spareggio tra la nona e la decima e chi vince questa ultima partita sarà abbinata alla capolista Real Madrid.

Ovviamente ogni incontro si gioca in casa della squadra che si è qualificata nella posizione più alta, per cui arrivare decimi significa giocare sempre in trasferta.

Ancora un tutto esaurito in Fiera, il sesto consecutivo, settimo considerando anche il confronto con la Stella Rossa Belgrado che fece registrare il ritorno, all’ombra delle Due Torri, del mai dimenticato Mago Teodosic, protagonista sia dello scudetto 2021 sia della successiva conquista dell’EuroCup.

"C’è grande desiderio da parte di tutti – spiega il tecnico della V nera Luca Banchi – di dimostrarci all’altezza di un appuntamento così importante. Per entrambe questa partita sarà l’antipasto del play-in. È il momento di curare ogni piccolo dettaglio e di controllare le emozioni. Baskonia gioca ad alto ritmo, a Madrid ha giocato ad alto punteggio, con tanti possessi e ha messo in mostra le sue capacità balistiche. È una squadra di taglia fisica ed atletismo che, per caratteristiche, può giocare una difesa molto aggressiva. Sarà una gara dura e impegnativa, ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile".

Rientra tra i giocatori a disposizione anche l’esterno francese Isaia Cordinier che si era dovuto fermare a causa di un problema a una caviglia. La sua energia è mancata ai bolognesi che in Europa hanno infilato la sesta sconfitta consecutiva e che devono mettersi alle spalle questo periodo difficile. Come è noto dall’inizio della stagione è l’asse formato da Daniel Hackett e da Toko Shengelia a decidere le sorti bianconere e, per quanto si è visto domenica a Venezia, un architrave che domenica a Venezia ha dimostrato di essere tornato a funzionare a pieno regime.

Tra gli ex di giornata c’è anche Achille Polonara che nel lontano 2020 ha vinto il titolo spagnolo con i baschi recitando un ruolo chiave nella conquista di questo trofeo.

"Vogliamo chiudere al meglio questa regular season – spiega Polonara – per dimostrare che meritiamo la post season. Baskonia ha talento e corre molto bene in contropiede: ha vinto a Madrid e in altri campi difficili. Dobbiamo partire come sempre dalla difesa, che sarà la chiave per limitare i loro punti di forza".

La gara di andata si concluse con il punteggio di 81-91 in favore dei bolognesi, ma oggi conta solo vincere. Arbitrano Belosevic, Pukl, Balak.