Virtus Questa volta il black-out è fatale

Reyer Venezia

78

Virtus Bologna

73

UMANA : Tessitori 8, Spissu, Heidegger 14, Casarin 7, De Nicolao 2, O’Connell ne, Janelidze ne, Parks 19, Brooks ne, Simms 17, Wiltijer 1, Tucker 10. All. Spahija.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12, Belinelli 7, Pajola 1, Dobric 4, Mascolo ne, Shengelia 17, Hackett, Mickey 2, Polonara 8, Zizic 16, Dunston 4, Abass 2. All. Banchi.

Arbitri: Attard, Bartoli, Quarta.

Note: parziali: 16-29; 38-49; 59-59. Tiri da due: Venezia 24/36; Virtus Bologna 19/31. Tiri da tre: 6/27; 7/21. Tiri liberi: 12/13; 14/25. Rimbalzi: 24; 38.

A causa di una pessima percentuale ai liberi (0/6 in rapida successione tra Mickey e Dunston), la Segafredo incassa l’ennesima sconfitta in trasferta con questa serie che si allunga a gara-quattro. La storia si ripete con la Virtus che si porta sul +15 (40-55) e poi prima subisce un parziale di 13-0 e poi, tra un errore e l’altro dalla lunetta, viene anche agganciata dalla Reyer sul 59-59.

Perché la formazione di Luca Banchi si blocchi sistematicamente durante il terzo periodo è una questione che potrebbe intrecciare diverse questioni. C’è quella psicologica, quella tecnica o quella anagrafica che porterebbe a dire che l’età dei suoi punti di riferimento principale è alta e non ci sono le energie per coprire tutta la partita. Nei playoff il tempo per trovare i correttivi non c’è, per cui a forza di scherzare con il fuoco il rischio di rimanere bruciati diventa sempre più concreto e ai bianconeri non resta che affidarsi a capitan Belinelli. Dalle sue mani arriva la tripla che riconsegna la parità ai bolognesi (66-66) dà il via ad un parziale di 0-7 che consente un minimo di respiro ai bolognesi. I tanti errori dalla lunettt vanificano, però, qualsiasi tipo di sforzo e Simms a 4’56” dalla fine con una schiacciata inchioda il punteggio sul 71-70. Dopo diversi tentativi arriva il canestro di Cordinier, mentre dall’altra parte c’è una palla persa dopo il time out, ma il regalo non viene capitalizzato perché Shengelia restituisce il favore.

I lagunari si ostinano a tirare da tre senza trovare gloria e con 1’39” dalla fine Zizic fa 1/2 dalla lunetta per il 71-73. Gioco da tre punti di Heidegger, errore di Hackett e Parks con 35” da giocare infila il canestro che riporta Venezia sul +3. Sbaglia la tripla Belinelli, rimbalzo di Cordinier, altro errore di Mickey sempre dalla lunga distanza e poi il capitano pesta la linea mentre tenta il tiro della parità. Restano 10” prima del suono della sirena e ad Hackett non rimane che fare fallo su De Nicolao per sperare, ma il play infila entrambi i liberi e si va a gara-quattro.