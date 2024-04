Virtus, una Vitoria per il riscatto . È caccia aperta all’ottavo posto

Alla matrice sono ancora attaccati circa 500 biglietti e poi la Virtus raggiungerà il sesto sold-out consecutivo in Eurolega.

In altre parole anche per la gara di domani sera la Segafredo potrà contare sulla spinta dei suoi 10mila tifosi e questo è sicuramente un dato di partenza importante per chi non ha alternative e deve vincere contro il Baskonia nell’ultima giornata della fase di qualificazione della competizione europea.

Con un successo i bianconeri sarebbero ottavi e avrebbero poi due opportunità per entrare nei playoff, altrimenti in quella posizione ci finiranno i baschi e per la V nera tutto sarà più complicato.

Domenica a Venezia la V nera ha confermato quanto Daniel Hackett sia un giocatore chiave per questa squadra dato che senza di lui è saltato pure il fattore campo, con la formazione allenata da coach Luca Banchi che ha perso con il Panathinaikos e con Pistoia, mentre con il playmaker italostatunitense pienamente recuperato ha bistratto in trasferta la Reyer e si è rimessa in corsa per conquistare il primo posto nel campionato italiano.

La politica dei piccoli passi dice che per ora bisogna concentrarsi solo sull’impegno contro gli spagnoli ed è per questo motivo che la risposta del pubblico non è assolutamente da mettere in secondo piano. Sia nei momenti in cui la Virtus sembrava non conoscere rivali, sia quando è entrata in forte difficoltà i tifosi hanno sempre risposto presente ed è questo un patrimonio che l’attuale società ha ricostruito con pazienza cercando di allestire sempre squadre di primo livello. Per la gara di domani dovrebbe essere a disposizione di coach Banchi anche Isaia Cordinier.

L’esterno francese sta rientrando gradualmente e gli spazi di allenamento che riesce a svolgere con la squadra sono sempre più estesi. La sua energia è mancata nel momento di flessione dei bolognesi anche nelle ultime uscite Abi Abass ha dato prova di essere nel pieno della forma e di poter dare un contributo importante ed uniforme alla squadra.

In ogni caso siccome comunque finisca l’incontro ci sarà almeno un’altra partita da giocare in Eurolega essere al completo è sicuramente la condizione ottimale per provare ad entrare nella stretta cerchia delle prime otto squadre europee.

Sarebbe un traguardo importante con il club che centrerebbe così l’obiettivo stagionale che si era preposto quando aveva allestito questo gruppo facendo anche qualche rinuncia importante. Domani sarà il campo a dare l’importante verdetto.