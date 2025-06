Virtus vince gara-uno: difesa decisiva, martedì match point a Brescia

Virtus in missione che bissa il successo di gara-uno e martedì sera a Brescia avrà il primo match point. "Abbiamo vinto grazie alla difesa – conferma Dusko Ivanovic – le squadre hanno Iniziato bene in attacco, poi la differenza l’hanno fatta le difese. Abbiamo giocato con pazienza in attacco, segnando canestri importanti dalla lunga distanza e conquistando rimbalzi pesanti".

Poi il tecnico parla degli avversari. "Una delle migliori squadre del campionato. Se non difendi bene non vinci".

Tra i protagonisti Daniel Hackett 10 punti, ma anche una super difesa su Della Valle. "La nostra è stata una prova difensiva importante – sottolinea il playmaker – giocando con pazienza in attacco e muovendo bene la palla. Adesso ci prepariamo per gara-tre concentrati e umili".

Abbracci e parole di stima, tra Massimo Zanetti e Carlo Gherardi che parlano del nuovo assetto societario bianconero. "Gherardi è un mio grande amico e ha aiutato tanto la Virtus – sottolinea Zanetti –. Gli avevo sempre detto che il giorno che avesse voluto uscire poteva farlo. Se ci sono imprenditori bolognesi si facciano avanti, come a suo tempo aveva fatto Gherardi. Si è fatto avanti qualcuno? No, balla grande come una casa. Per ora vado avanti da solo per i prossimi due anni, quel che sarà il futuro vedremo. E’ chiaro che se domani arriva l’arabo del Qatar e mi copre d’oro faccio come Inzaghi e ci penso seriamente". Zanetti cerca e abbraccia Gherardi. "Era negli accordi iniziali, sono felice di aver aiutato la Virtus – dice Gherardi –. Mai pensato di fare un passo avanti? No, sono sempre stato di passaggio, sono felice di aver contribuito. Considero chiusa la mia esperienza in Virtus? Sì, ora pensiamo a vincere e massima fiducia in Massimo Zanetti".

Filippo Mazzoni