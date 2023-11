Zanetti "La Virtus sta facendo cose incredibili"

La sconfitta di domenica a Cremona non intacca l’entusiasmo legato al momento straordinario della Virtus. La Segafredo è nel gruppo delle prime sia in Eurolega che in campionato e soprattutto il piazzamento europeo è un qualcosa di inatteso dato che sulla carta la squadra bianconera ha molto meno talento rispetto a quella della passata stagione. "Sono felice per la società, perché stiamo avendo risultati incredibili – ha spiegato il presidente e azionista di maggioranza della V nera Massimo Zanetti ai microfoni di Rai Gr Parlamento –. Essere primi in Eurolega mancava da anni e siamo in testa anche nel campionato. Siamo più che soddisfatti. Sappiamo che giocare ogni due giorni è faticoso, lo abbiamo visto nell’ultima sconfitta subita a Cremona, dove i giocatori sono scesi in campo forse un po’ troppo rilassati. L’obiettivo resta quello di arrivare ai playoff di Eurolega, sarebbe già un grande risultato".

L’avvio straordinario della squadra allenata da Luca Banchi si mescola con quello delle altre realtà sportive della città, dando l’idea che tra calcio e basket si stia vivendo un momento magico. "Noi siamo primi, la Fortitudo è in testa alla serie A2 e il Bologna sta facendo un grande campionato. Questa è una città sportiva, che sente e vive lo sport. Io sono ovviamente felice per Virtus e cerco di mantenerla forte. Con il calcio ho chiuso, anche perché questo nuovo modo moderno di giocare mi addormenta. Sono vecchia maniera, non apprezzo tutti questi passaggi all’indietro al portiere. Mi diverto molto di più guardando il basket".

Ieri il club bianconero ha anche ufficializzato il rinnovo dell’accordo con Isokinetic, il centro di medicina sportiva nato a Casteldebole e ora famoso in tutto il mondo, che gli atleti della Segafredo frequenteranno anche per i prossimi 3 anni. Durante questo evento il ceo Luca Baraldi ha spiegato con quale spirito la squadra sta preparando l’impegno contro il Real Madrid che si disputerà giovedì in terra spagnola: "Ci fa piacere ed è un onore andarci in questa situazione di classifica E’ una partita importante per il futuro, al di là del risultato. Credo che sarà molto importante la nostra performance, vogliamo confermare sul campo le prestazioni avute nelle ultime partite di Eurolega, al di là del fatto che si possa vincere o perdere a casa dei campioni in carica, campioni che in questo momento condividono con noi e con altre squadre la vetta della classifica di Eurolega".

Il numero due della società virtussina ha anche analizzato il momento non semplice della formazione femminile. "Le ragazze hanno avuto una pausa di una decina di giorni, ma si sono riprese. Hanno avuto ottimi risultati fin qui, anche in Eurolega. Come quella maschile, è una squadra che riteniamo possa darci delle soddisfazioni. Abbiamo avuto un piccolo infortunio a Olbis, speriamo che Isokinetic ce la rimetta velocemente in campo". Nel frattempo è iniziata le vendita dei biglietti per il gara di Eurolega che vedrà Milano scendere a Bologna. Il derby d’Italia si disputerà martedì 14 novembre.