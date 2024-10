Virtus in campo a Cremona: “Daremo un seguito a Belgrado”

Bologna, 25 ottobre 2024 – Dopo il rinvio della sfida di domenica scorsa con Tortona e la vittoria di Eurolega a Belgrado con in Partizan, la Virtus torna a scendere in campo anche in campionato. Imbattuta dopo le prime tre giornate di campionato, la Virtus di Luca Banchi scende in campo domani alle 19 al PalaRadi di Cremona per affrontare, nella quinta giornata di serie A, i padroni di casa della Vanoli. Rinfrancati nel morale dalla vittoria in casa dei serbi, decisi a lasciarsi definitivamente alle spalle il difficile inizio di stagione a livello europeo, Belinelli e compagni provano a dare continuità di gioco e risultati. In casa Virtus a presentare la sfida è l’Assistant Coach Daniele Parente. “Affrontiamo Cremona, reduce dalla prima vittoria in campionato. Già nelle precedenti giornate aveva dimostrato le proprio specifiche caratteristiche di squadra, terza miglior difesa della competizione, medie importanti nel tiro da tre punti nell’ultima gara in trasferta a Napoli e tanti tiri liberi, segno della loro aggressività offensiva. Stessa aggressività che riportano nella metà campo difensiva, specie con i loro lunghi. Da parte nostra cercheremo di dare seguito alla partita di Belgrado, provando a fare un ulteriore passo avanti di squadra. Sarà una gara nella quale entrambe le compagini proveranno ad imporre il loro ritmo e dovremo essere molto solidi dal punto di vista mentale e tecnico”. A parlare invece per Cremona è stato il coach nativo di Castel San Pietro Demis Cavina. "Penso che avere un test così importante e probante dopo la vittoria di Napoli ci dia ancora più motivazioni nell’approccio e nell’avere tutta l’energia necessaria per affrontare un avversario di questo rango e di questa qualità. Il tema per noi fondamentale sarà l’aspetto difensivo: ovviamente per pareggiare il loro atletismo e affrontare la loro stazza servirà una prova perfetta da quel punto di vista. Il nostro margine di miglioramento più grande, invece, sarà sempre quello offensivo: durante questi allenamenti abbiamo puntato tanto su quello e penso che Bologna rappresenterà per noi un bel test per quanto riguarda anche questa metà campo. Dovremo cercare, come abbiamo provato a fare anche nell’ultima partita, di velocizzare il nostro gioco perché ci troveremo di fronte a corpi ed esperienze importanti e a una squadra che ha una struttura che lavora insieme da tanto tempo. Come detto, dovremo fare una gara perfetta, pensando a eseguire tutto quello che abbiamo preparato e soprattutto a essere concentrati per quaranta minuti, che è la cosa più importante per quanto ci riguarda". A livello di formazione assenti nella Virtus, Devontae Cacok ancora out per un trauma al ginocchio destro e Alessandro Pajola out per un problema alla schiena. I precedenti - Sono 14 tra le squadre, tutti in stagione regolare, tranne le 2 gare di Supercoppa della stagione 2020/21 e la semifinale di Coppa Italia della stagione 2019. In parità il bilancio delle vittorie, 14 per parte, sia nel computo totale che nelle gare giocate a Cremona (7-7). La Virtus ha vinto quattro delle ultime cinque gare giocate contro Cremona. Arbitri - Direzione di gara affidata a Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni e Andrea Valzani. Radio @ tv - Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.