Impresa Virtus a Belgrado: Partizan ko e prima vittoria in Eurolega

Belgrado (Serbia), 23 ottobre 2024 - Straordinaria prestazione della Virtus Bologna che passa con pieno merito per 69-70 in casa del Parzian Belgrado. Sotto nel punteggio praticamente per 37’, la formazione di Luca Banchi trova la forza e la solidità mentale di rimanere in partita e di imporsi con pieno merito grazie alla eccellente prova balistica di Will Clyburn autore di 27 punti e del canestro della vittoria, ma anche di un Isaia Cordinier a cui coach Banchi oltre a difesa ed atletismo ha chiesto anche qualità in regia e punti.

La prestazione dei bianconeri privi di Pajola, oltre cha al solito Cacok, con Belinelli che chiude a 0 in 7’ di utilizzo e con Hackett in campo 14’ di buona difesa e poco altro è stata tutto cuore e determinazione. Banchi in avvio si affida a Morgan, Clyburn, Cordinier, Shengelia, ZIzic, ma l’inizio 7-1 è tutto a favore del Partizan. La formazione di Obradovic che poi tocca il 13-5 costringendo il coach bianconero a chiedere tempo.

Le prime due triple della partita, messe a segno da Clyburn e Morgan in rapida successione permettono ai bianconeri di risalire sul 16-13. Partizan tiene la testa del match fino al 15’ quando la Virtus impatta 25-25, poi nel finale di seconda frazione di gioco i serbi riprendono in mano il match.

Ad inizio terza frazione di gioco il Partizan prova a scappare, ma a tenere in linea di galleggiamento le V nere è ancora una volta un Isaia Cordinier a cui Banchi oltre a dare qualità e quantità chiede anche di portare spesso palla. La Virtus risale a -2 sul 40-38, poi la sfida rimane in sostanziale equilibrio, con il Partizan che spinto dal proprio pubblico prova ad accelerare. Tyrique Jones dominante sottocanestro, ma la Virtus risponde colpo su colpo.

E’ proprio l’atteggiamento delle V nere che piace, con la formazione bianconera che non si fa condizionare dal clima della Belgrade Arena, ma che invece tiene benissimo il campo. Partizan sempre avanti, Virtus, straordinaria, sempre in scia.

A 3’41” dalla fine i liberi di Cordiner, stratosferico mette a segno i liberi del 65-66 che segnano il primo vantaggio virtussino.

Nel finale riecco la vecchia legge dell’ex. Lundberg mette a segno la tripla del nuovo vantaggio Partizan sul 68-66 a 2’ dalla fine. Clyburn il migliore dei bianconeri in attacco segna il 68-68 a 1’23”. Poi Lundberg fa 1 su 2 dalla lunetta ma nell’ultimo minuto di gioco, sull’azione offensiva la Virtus muore, a 44” dalla fine, con la palla in mano.

Sembra finita, ma il Partizan sbaglia in attacco e sulla rapida azione successiva la Virtus segna il canestro del 69-70 con Clyburn a 12.5” dalla sirena conclusiva.

Il Partizan ha l’ultima occasione, ma Clyburn blocca l’iniziativa di Lundberg. Così a 5” dalla fine la palla torna alla Virtus: rimessa da fondo campo di Hackett, palla regalata a Ntilikina il cui tiro però non trova nemmeno il ferro. Nonostante la paura finale, la Virtus vince e con pieno merito.

Gli spogliatoi

Soddisfatto Isaia Cordinier uno dei migliori in casa bianconera: “A Belgrado l’atmosfera era speciale, avevamo bisogno di trovarci. La nostra abnegazione e la prestazione di Clyburn hanno fatto la differenza. Stasera abbiamo trovato una vittoria che vale tanto per noi”. Grande gioia anche per coach Banchi: “L’Eurolega è sempre difficile. La nostra difesa è stata fondamentale, la squadra si sia meritata questo successo”. Infine il miglior marcatore della sfida Will Clyburn che chiude la sua a quota 27: “Sono felice per la vittoria. Per me qui è la prima vittoria a livello personale. Siamo rimasti in gara, sapevamo che sarebbe stata dura, dovevamo chiudere il difesa e alla fine ci siamo riusciti”.

Il tabellino

PARTIZAN BELGRADO 69

VIRTUS BOLOGNA 70

PARTIZAN BELGRADO: Brown 8, Lundberg 14, Bonga 4, Marinkovic 10, Davies 4; T. Jones 20, C. Jones 6, Ntilikina, Nakic, Pokusevski 3; Washington ne, Koprivica ne. All. Obradovic.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Morgan 10, Clyburn 27, Cordinier 12, Shengelia 8, ZIzic 4; Hackett, Belinelli, Polonara, Diouf 3, Tucker 6; Akele ne, Grazulis ne. All. Banchi.

Arbitri: Perez, Garcia, Konstantinovs.

Note: parziali 20-15, 37-32, 61-57.

Tiri da due: Partizan 19/31; Virtus 19/34. Tiri da tre: 6/24; 6/25. Tiri liberi: 13/17; 14/16; . Rimbalzi: 28; 34.