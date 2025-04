Cordinier trascina la squadra alla vittoria contro Brescia

Cordinier 8 (in 31’ 6/10 da due, 3/3 da tre, 3 rimbalzi, 3 recuperate, 2 perse, 4 assist, una stoppata data, una stoppata subita). Trascinatore della squadra, segna, difende, nel momento decisivo della stagione sta tornando il giocatore che ci si attende e che può essere determinante.

Holiday 6,5 (in 9’ 1/1 da tre, 2 rimbalzi). Impiegato da 4 tattico, risponde subito con una bella tripla e poi si mette al servizio della squadra.

Belinelli 5,5 (in 4’ 1/1 da due, 0/1 da tre). Pochi minuti per lui, in una serata in cui i protagonisti sono altri.

Pajola 7 (in 17’ 2/3 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, una persa, 2 assist). Le statistiche non dicono tutto sulla sua prova. E’ fondamentale ad avvio terza frazione per dare la prima spallata a Brescia.

Clyburn 7 (in 32’ 1/1 da due, 2/8 da tre, 7/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 recuperate, 4 perse, 5 assist, una stoppata data). Sparacchia un po’ dalla lunga distanza, ma l’apporto come punti e rimbalzi è comunque molto importante.

Shengelia 6,5 (in 30’ 3/11 da due, 1/2 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist, 2 stoppate subite). Le percentuali al tiro non sono le solite, ma carisma e solidità difensiva sono da assoluto leader.

Hackett 7,5 (in 21’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 assist). Difesa, ma anche punti, bella prova.

Morgan 6 (in 11’ 2/2 da due, 0/2 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, un assist). Si vede poco nella prima parte del match. Prova a rifarsi nel finale, dove infila un paio di canestri di fila che tengono a distanza Brescia.

Polonara 5 (in 4’). Pochi minuti dove si vede poco.

Diouf 6,5 (in 14’ 1/2 da due, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, un assist). Prova a rendersi utile come alternativa sotto i tabelloni, positivo per impegno e dedizione.

Zizic 7,5 (in 17’ 6/6 da due, un rimbalzo, una stoppata data). Stimolato dal confronto con Bilan dà il meglio di se in attacco. Ottima prova per lui.

Akele 6 (in 10’ 1/2 da due, una recuperata). L’ex non incide più di tanto, ma riesce a farsi apprezzare per l’energia che mette in campo.

Filippo Mazzoni