Virtus ribalta Brescia e aggancia Trapani in testa

Bologna, 14 aprile 2025 - La Virtus batte 91-79 Brescia e si riprende, in coabitazione di Trapani, la testa della classifica. Bella vittoria per la formazione di Dusko Ivanovic che si impone al termine di una sfida dai 2 volti, con Brescia che grazie al suo attacco si fa prediligere nel primo tempo e con la Virtus che la ribalta nella ripresa, grazie ad una eccellente difesa che stritola l’attacco lombardo che segna appena 15 punti nei primi 15’ del secondo tempo.

Sulle iniziative di un attivo Zizic parte meglio la Virtus che tocca il +5 sul 12-7 al 4’. Brescia risponde con un controparziale di 4-18 che costringe Ivanovic a chiedere sul 16-25 all’8’ che si allunga sul 18-29 del 10’ sulla tripla dell’ex Cournooh.

Per quanto i bianconeri ci provino, la formazione di Ivanovic non riesce mai a risalire la china, costretta ad inseguire Brescia che tocca il massimo vantaggio sul 26-41 spendendo al 15’ la Virtus a -15.

I bianconeri sembrano trovare il modo giusto per scardinare la difesa di Brescia con un quintetto con Shengelia da centro e Holiday da ala grande tattica, risalendo fino a -6, ma il problema in casa Virtus è sopratutto in difesa con Brescia capace di segnare 53 punti nel primo tempo.

La sfida cambia completamente nella ripresa. La Virtus che piazza un parziale di 11-0 ribaltando la situazione e portandosi avanti 56-53, vantaggio che i bianconeri non avevano dal 14-11 del primo quarto.

La forza delle V Nere è però nella difesa con Brescia che dopo essere stata una macchina da canestri si inceppa e non segna per 5’ realizzando appena 9 punti nella terza frazione a fronte dei 28 di una Virtus che prova a dare la spallata decisiva al match con un nuovo break di 11-0 che la lancia avanti 71-60 al 29’.

La squadra trascina e si fa trascinare dalla Segafredo Arena toccando il +16 al 33’ sull’80-64. La differenza sta tutta nella difesa bianconera che stoppa una Brescia che segna appena 15 punti nei primi 15’ della ripresa. Nel finale i bianconeri non devono far altro che gestire il vantaggio e portare a casa due punti che valgono oro nella corsa al primo posto. Sabato Virtus torna in campo per la sfida pre pasquale sul campo del fanalino di coda Pistoia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 91 GERMANI BRESCIA 79 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 8, Cordinier 21, Clyburn 15, Shengelia 12, Zizic 12; Pajola 7, Diouf 4, Morgan 5, Belinelli 2, Akele 2, Polonara, Holiday 3. All. Ivanovic. LEONESSA GERMANI BRESCIA: Ivanovic 9, Della Valle 10, Rivers 9, Ndour 6, Bilan 13; Dowe 10, Burnell 14, Cournooh 6, Mobio 2; Ferrero ne, Zanardini ne, Tognolini ne. All. Poeta. Arbitri: Giovannetti, Rossi e Perciavalle. Note: parziali 18-29, 45-53, 73-62. Tiri da due: Virtus 24/40; Brescia 19/38. Tiri da tre: 9/22; 11/24. TIri liberi: 16/18; 8/12. Rimbalzi: 30; 30.