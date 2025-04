Virtus-Brescia un big match per la vetta

Bologna, 13 aprile 2025 - Chi vince si prende la testa della classifica insieme a Trapani. Sarà un posticipo tutto da vivere e da vedere quello che andrà in scena domani sera alle 20 alla Segafredo Arena tra la Virtus e la Germania Brescia. Appaiate al secondo posto in classifica a -2 da Trapani per una sera capolista solitaria, Virtus e Leonessa si troveranno di fronte nella sfida che chiude la giornata a 5 turni dal termine della stagione regolare. La Virtus Segafredo Bologna, dopo la vittoria di Treviso e aver chiuso la propria stagione in Eurolega a Barcellona, ospita la Germani Brescia, che viene dal successo contro Venezia, nel posticipo del lunedì. Qui Bologna - A presentare la sfida per la Virtus è l’assistente allenatore Daniele Parente. “Ci attende Brescia, uno dei migliori attacchi del campionato. Credo che ciò che li rappresenti meglio sia la solidità nei due lati del campo, non si scompongono mai qualunque sia il punteggio. Sono molto disciplinati sia in attacco che in difesa e hanno gerarchie ben definite, esperienza e talento in tutti i ruoli, nelle guardie e sotto canestro. Sarà necessario rimanere concentrati per tutti i 40′, come abbiamo già sperimentato nella gara di andata 38′ non saranno sufficienti.” Qui Brescia - A parlare in casa Leonessa è invece il coach Peppe Poeta, ex della sfida avendo militato come giocatore anche nella Virtus. “Ci apprestiamo a giocare una partita che non ha bisogno di presentazioni. Affrontiamo una squadra molto forte, fisica, in evidente crescita e che, di recente, ha ritrovato alcuni giocatori infortunati, tornando ad essere completa e pronta in vista dei playoff. Nelle ultime gare casalinghe hanno compiuto delle prestazioni di grandissimo spessore, soprattutto sotto il profilo difensivo. La Virtus Bologna presenta, in chiave offensiva, tanti punti di forza, come le soluzioni in uno contro uno di Isaia Cordinier, i movimenti in post basso di Tornike Shengelia, il talento cestistico di Will Clyburn e le uscite dai blocchi per le conclusioni di Marco Belinelli. I nostri avversari presentano un roster profondo ed allestito per aspirare al successo e competere al meglio. Noi dovremo provare a disputare una partita importante, coraggiosa e gagliarda, cercando di correre per giocare in campo aperto ed evitando che Bologna possa sfruttare la propria fisicità e le tante frecce a disposizione nel proprio arco”. PRECEDENTI - Questa è la gara numero 34 tra le squadre, con Bologna avanti per 21-12 nel totale e per 11-5 nelle sfide giocate in casa. L’ANDATA - Risale a domenica 1 dicembre, con vittoria della Germani in volata 98-97 LE CURIOSITÀ - Nicola Akele è alla presenza numero 200 in Serie A. GLI EX - Sono due lo stesso Akele stagioni 2022/23 e 2023/24 a Brescia e dall’altra parte David Cournooh ha giocato nelle annate 2018/19 e 2019/20 nella Virtus. BIGLIETTI - A disposizione sul circuito Vivaticket e alla biglietteria di P.zza della Costituzione aperta domani dalle 18.30. ARBITRI - Direzione di gara affidata a Giovannetti, Rossi e Perciavalle. RADIO & TV - Diretta tv su Eurosport 1 e DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.