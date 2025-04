Virtus Bologna sfiora l'impresa contro Barcellona in Eurolega

BARCELLONA 91 VIRTUS BOLOGNA 87

BARCELLONA: Satoransky 11, Punter 20, Anderson 11, Parker 10, Hernangomez 9, Parra 10, Brizuela 10, Fall, Abrines, Vesely 9, Villar ne, Grujicic ne. All. Penarroya.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier 11, Clyburn 15, Shengelia 17, Zizic 12, Hackett, Morgan 5, Diouf 6, Akele, Holiday 16, Polonara 5, Belinelli ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Lottermoser, Zamojski, Peerandi.

Note: parziali 23-16; 45-38; 71-65. Tiri da due: Barcellona 25/41; Virtus 17/33. Tiri da tre: 9/23; 11/25. Tiri liberi: 14/19; 20/23. Rimbalzi: 29; 32.

BARCELLONA (Spagna)

Se sia una sconfitta dolce, oppure amara, decidete voi. Dolce perché la Virtus, contro una squadra più attrezzata e con mille motivazioni, cade in volata. Amara perché una tripla di Holiday – sì, proprio lui, l’oggetto misterioso – tocca anche il massimo vantaggio sul +5, 76-81 quando mancano poco più di quattro minuti. Sia come sia, la Virtus onora fino in fondo l’Eurolega, non deraglia quando i padroni di casa toccano il +12 sul 28-16 e danno l’impressione di essere un gruppo vero, compatto. In più ci sono le triple e le giocate di Justin Holiday, che infila 16 punti, dimostrando di non essere un fantasma.

Difficile capire se questa prova, di Holiday, possa valere il prolungamento di un contratto in scadenza il 30 aprile. Sicuramente, però, avere un giocatore in più, nelle rotazioni, potrebbe aiutare la Virtus.

Virtus che, all’inizio, è pure in maschera. Dopo il colpo subito a Treviso, Zizic preferisce giocare con una protezione. A Barcellona si corre molto e si tira in modo rapido e disinvolto. La Virtus non si tira indietro e, appunto, si adegua all’Eurolega.

E Ivanovic? "Abbiamo preso 2 cattive decisioni negli ultimi attacchi, siamo arrivati da un passo dal vincere una partita difficile, è la giusta strada in vista del campionato". Lunedì, appunto, Brescia alla Segafredo Arena.

a. gal.