Virtus, battere Milano per prendere slancio. Ivanovic vuole festeggiare al meglio il rinnovo

Ultima sfida casalinga della stagione di Eurolega per la Virtus. Rinfrancata dai successi con Berlino, che ha fermato la serie di sconfitte europee, e da quello ancor più importante in campionato con Reggio Emilia, la formazione del riconfermato Dusko Ivanovic torna a giocare alla Segafredo Arena per affrontare, questa sera alle 20.30 (diretta su Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno), nel derby d’Italia, l’Ea7 Armani Milano.

Rispetto ai precedenti stagionali quello di stasera è in effetti un confronto che ha poco valore, se non per blasone, rivalità e morale per la Virtus ormai da tempo tagliata fuori dalla sua avventura in Europa, ma che vede Milano con ancora una flebile speranza di play-in. Le due vittorie, le parole del presidente Massimo Zanetti che ha voluto far il punto della situazione confermando piena fiducia e annunciando il rinnovo contrattuale di Ivanovic anche per la prossima stagione, il triennale di partecipazione all’Eurolega e il progetto del Palasport, hanno riportato un po’ di ottimismo in casa bianconera.

La sfida di quest’oggi ha in effetti poco significato dal punto di vista della classifica di Eurolega, ma tanto da quello del morale per dare continuità di gioco, visto che oltretutto di fronte c’è la rivale storica Armani.

"Abbiamo affrontato Milano tante volte durante questa stagione, ma ogni partita è importante e questa deve contare come una finale – conferma coach Ivanovic –. Dovremo scendere in campo con la stessa aggressività mostrata nelle ultime due gare". Stesso atteggiamento: vincere aiuta a vincere. "In questo momento ogni partita è importante per arrivare al finale di stagione con il morale alto, sia in queste ultime gare di Eurolega che per prepararci al meglio ai playoff di LBA – sottolinea invece Nicola Akele –. Vogliamo continuare a crescere come squadra e ritrovare quella chimica che stiamo avendo nelle ultime settimane".

L’Armani, guidata dall’ex Ettore Messina, reduce da tre sconfitte, per rimanere aggrappata alla possibilità di accedere alla seconda fase deve invece vincere questa sera, fare altrettanto nell’ultimo turno con Baskonia e poi sperare anche nei risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. "Le numerose assenze non dovranno condizionare il nostro atteggiamento – ha sottolineato alla vigilia proprio Messina –. Dovremo giocare una partita attenta, fisica e con la volontà di provare a vincere, per darci una chance di alimentare la speranza di raggiungere i play-in. Ci siamo parlati e ognuno di noi produrrà la miglior partita possibile contro un avversario eccellente". Milano recupera Brooks, ma perde Bolmaro, bloccato da una frattura nasale riportata in allenamento.

Biglietti ancora disponibili sul circuito Vivaticket oppure alla biglietteria di P.zza della Costituzione aperta dalle 18.

Direzione di gara infine affidata al trio Difallah, Cortes, Boubert.