Virtus Bologna: Shengelia guida la vittoria con prestazioni brillanti

Pajola 7 (in 20’ 2/2 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, un recupero, una persa, 3 assist). Duello in chiave azzurra? Chissà. Nel dubbio, nella sfida a distanza con Mannion c’è un solo vincitore: capitan Futuro.

Cordinier 6,5 (in 21’ 0/1 da due, 1/3 da tre, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, un recupero, 3 perse, 2 assist). Non c’è bisogno di effetti speciali. Ma Isaia non sbaglia praticamente nulla, a cominciare dalla difesa.

Clyburn 7 (in 23’ 3/3 da due, 1/4 da tre, 4/5 a liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Più grinta e determinazione nell’ultimo mese, dopo il rientro, che nel primo quadrimestre bianconero. Ritrovato.

Akele 7 (in 16’ 2/2 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi). Ivanovic lo mette in quintetto. E Nicola che fa? Gioca con piglio e personalità, dimostrando di non essere arrivato qui solo per fare panchina.

Diouf 6 (in 18’ 1/3 da due, 3 rimbalzi, un recupero, un assist). Momo non è brillante come il compagno di nazionale. Ma c’è sempre.

Zizic 6,5 (in 14’ 5/7 da due, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi). L’inizio è quello solito: da mani nei capelli. Poi si ricorda di avere centimetri e chili. E alza la voce.

Shengelia 7,5 (in 20’ 4/7 da due, 1/3 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 3 assist, una stoppata). Parte di rincorsa Toko. Gli basta poco per prendersi la scena.

Hackett 6,5 (in 18’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 2 assist). Daniel vede Milano e ruggisce. Come ai tempi belli. Stesso discorso per altri compagni: la strada è quella giusta.

Morgan 7 (in 17’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 6/6 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Giocatore di rottura, giocatore di complemento? In realtà, quando è così ispirato, è completo e utile alla causa.

Belinelli 6,5 (in 18’ 2/3 da due, 0/3 da tre, 1/1 ai liberi, 2 assist). Al coro bianconero si unisce anche il capitano.

Polonara 6,5 (in 12’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Entra con la faccia giusta, anche se perde posizioni nelle rotazioni. Ma se gioca così, può recuperarle

Holiday sv (in 3’). Una comparsata per la doccia finale.

