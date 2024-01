Volley, le gare del weekend della Serie A femminile e maschile: orari e dove vederle

Bologna, 19 gennaio 2024 – Reduce dal ko per 3-1 incassato con la Igor Gorgonzola Novara, la Was4green Pinerolo cercherà riscatto nel match di domani alle 20.30 contro la Megabox Ondino Vallefoglia – una delle formazioni più in forma del momento visti i tre successi consecutivi –, l’unico anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A di pallavolo femmiinile targato Tigotà, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv. Domenica 21 gennaio, invece, si tornerà in campo con un poker di gare in programma tutte alle 17: a Palazzo Wanny, a Firenze, Il Bisonte Firenze padrone di casa (diretta su Volleyballworld.tv) ospiterà il fanalino di coda Itas Trentino, ancora fermo a un solo successo. In quel di Novara (match trasmesso in diretta su Volleyballworld.tv), invece, l’Igor Gorgonzola di Lorenzo Bernardi – che ha appena conquistato l’approdo in semifinale di Challenge Cup dopo aver superato l’ostacolo Voluntari – se la vedrà con l’UYBA Volley Busto Arsizio di Julio Velasco. Andrà all’impellente ricerca di punti salvezza (match in diretta su Volleyballworld.tv) il Volley Bergamo 1991, che farà visita all’Honda Olivero San Bernardo Cuneo, che al pari della formazione orobica vuole punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della bassa classifica. A chiudere il quartetto di sfide delle 17 ci sarà poi quella in programma al Palatiziano tra l’Aeroitalia Smi Roma e le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, le quali in questa stagione non hanno ancora conosciuto tra campionato e coppa l’amaro sapore della sconfitta (match in diretta su volleyballworld.tv). Il match di cartello andrà invece in scena al PalaGianniAsti di Torino alle 19.30 e vedrà contrapposta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 all’Allianz Vero Volley Milano, seconda in graduatoria (la gara sarà trasmessa come di consueto su Volleyballworld.tv ma anche su SkySport e Now.tv). Infine, alle 21 (diretta su Volleyballworld.tv) si disputerà il posticipo tra la Trasporti Pesanti Casalmaggiore – reduce dal successo in rimonta contro l’Itas Trentino – e la Savino Del Bene Scandicci, attualmente terza a quota 13 successi.

Le gare della SuperLega maschile

È giunta al quarto turno di ritorno anche la Superlega maschile targata Banca Credem: a inaugurare la giornata, sabato 20 gennaio, alle ore 18 (diretta su Volleyballworld.tv e su Rai Sport), tra la Valsa Group Modena, rinfrancata dalla vittoria ottenuta al tie-break a spese di Monza, e la Sir Susa Vim Perugia, seconda in classifica alle spalle dell’Itas Trentino. Dietro agli umbri c’è la Gas Sales Blu Energy Piacenza che inaugurerà la domenica disputando alle ore 16 (diretta su Volleyball.world.tv) l’indiscusso big match di giornata contro la già citata Itas Trentino prima della classe e sconfitta in settimana in Champions League dai polacchi del Resoviua. Mezz’ora più tardi, alle ore 16.30 (diretta su Volleyballworld.tv), la Gioiella Prisma Taranto, in casa, andrà alla ricerca di altri punti pesanti in chiave salvezza, ma per portarli a casa dovrà superare l’ostacolo Mint Vero Volley Monza, reduce dall’approdo in semifinale di Challenge Cup. Le telecamere di Rai Sport (il match sarà però trasmesso anche su Volleyballworld.tv) saranno puntate sulla sfida delle 18 tra la Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano. Sempre alle 18, poi, la Giovanni Rana Verona affronterà la Farmitalia Catania (diretta su Volleyballworld.tv), mentre alle 19 la giornata si chiuderà con il match tra il Cisterna Volley e la Pallavolo Padova (diretta su Volleyballworld.tv).