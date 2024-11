Eurobasket: Basile che esordio in azzurro, l’Italia domina in Islanda

Bologna, 22 novembre 2024 – L’Italia della palla a spicchi non tradisce le aspettative nella prima di due gare consecutive contro l’Islanda che sul parquet di casa si inchina per 71-95. Con questo successo gli azzurri salgono a tre vittorie nel girone e si avvicinano sempre di più all’obiettivo della qualificazione ad Eurobasket 2025 che potrebbe essere tagliato in caso di nuova affermazione già lunedì sera a Reggio Emilia in un PalaBigi che si annuncia sold-out. Dopo un avvio difficile per merito del team locale, Alviti e soci sono usciti alla distanza già nel primo atto dell’incontro che ha scavato un divario importante. In evidenza Grant Basile con 19 punti al suo esordio con la Nazionale. Ottima la prova di Bortolani (15) e Michele Vitali (10 con sette rimbalzi).

Un break di 19-0 nel primo quarto indirizza il match in favore di Bortolani e soci

A rompere il ghiaccio ci pensa Amedeo Tessitori che firma il 2-0 in favore degli azzurri che devono incassare l’immediata reazione dei padroni di casa con Gudmundsson e Fridriksson per il controsorpasso (5-2). L’Islanda gioca a viso aperto e senza particolari timori nei confronti degli ospiti chiamati a rincorrere. Steinarsson e Hlinason fanno registrare le quattro lunghezze di vantaggio (12-8) che dureranno ben poco perché ancora Tessitori ed il neoentrato Akele saranno bravi ad annullare sul 12-12. L’ingresso dell’ala della Virtus suona la carica ai suoi che confezionano un minibreak di 8-0 con due minuti da giocare sul cronometro della prima frazione. La forbice si allargherà in favore del team di coach Pozzecco che lancia nella mischia anche Basile che, in questo modo, acquisisce lo status di italiano. L’ala canturina bagna il suo esordio azzurro con cinque punti tra cui una tripla. L’inerzia è in mani italiane col 19-0 con cui si chiude il primo quarto di gioco sul 12-27 in cui si registrano anche i punti di Riccardo Rossato. Nella seconda frazione cresce il divario tra le due sfidanti: si iscrivere a referto anche Davide Moretti con una bomba ed un libero che valgono già il +20 (13-33) dopo soli due giri di lancette. I padroni di casa cercano di rialzarsi dopo la sfuriata offensiva incassata. Fridriksson smuove la retina e i nordeuropei provocano un paio di palle perse che fanno arrabbiare lo staff tecnico azzurro. Bortolani (il migliore nel primo tempo con 9 punti) e capitan Marco Spissu ci mettono del proprio trovando due conclusioni dai 6,75 metri che decretano il +25 (17-25 al 17’ di gioco). C’è da gestire un comodo vantaggio e al festival del canestro si iscrive anche Michele Vitali: all’intervallo il tabellone recita 25-49. Nella pausa per il tè caldo la strigliata di Craig Pederse, commissario tecnico dell’Islanda, provocano la reazione desiderata dal pubblico della Laugardalholl Sport Centre. Sul parquet c’è una sola squadra e non è l’Italia che vede diminuire il tesoretto costruito in precedenza. 12-0 è il parziale di Gudmundsson e compagni che approfittano di una pausa prolungata offensiva degli avversari per ben cinque minuti, rei di prendersi troppe stoppate dalla difesa di casa. Non ha paura e diventa un fattore Grant Basile che insacca altre due fondamentali bombe che fanno respirare la sua squadra supportato da Akele che non tradisce dalla lunetta (43-58 al 7’). Il match si scalda nelle percentuali dall’arco con un botta e risposta tra le parti: Gudmundsson e Palsson tengono sull’attenti l’Italia che replica con Rossato ed ancora Akele (54-65 al 30’). Occorre pazienza e dedizione ed ecco Bortolani che con un jumper dalla media riporta a quindici il gap sull’Islanda (56-71 al 34’) che non riuscirà più a rientrare in partita. Il punto esclamativo lo metterà Alviti con la schiacciata del 62-83. I restanti minuti rappresenteranno il classico garbage-time in attesa del suono della sirena finale. A trovare gloria c’è anche Federico Poser.

