Vuelle, attesa per il debutto di Cinciarini. Buscaglia: "Dalla squadra attendo risposte"

Tutti gli occhi sono puntati sul debutto di Andrea Cinciarini che questa sera a Pistoia (palla a due alle 19, diretta su Dazn) s’infila di nuovo addosso la maglia biancorossa a distanza di vent’anni. Avrà il n.20, il suo preferito. Una trasferta difficile perché l’avversaria sta volando sulle ali dell’entusiasmo e gioca su un campo infuocato. "L’innesto di Cincia è una novità, perciò andremo in campo con qualche aggiustamento – anticipa coach Buscaglia –. Sarà la prima partita di Andrea e occorre una prestazione diversa da parte di tutti gli altri. Porta caratteristiche che non avevamo quindi potrà aiutarci a livello di organizzazione del gioco, ordine in campo e spaziature. In settimana abbiamo costruito determinate giocate e lavorato su quelle che avevamo". I tifosi sperano anche di vedere una squadra differente sotto il profilo dell’atteggiamento, della grinta e della concentrazione: "Se per noi comincia una nuova stagione? Ogni partita è quella che ci può far svoltare, quindi va affrontata con questo spirito – è l’invito del coach biancorosso –. Pistoia, che pure non era partita bene, con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, ha saputo trovare l’occasione in cui cambiare le carte in tavola e adesso gioca con grande fiducia nei propri mezzi. Anche per questo si tratta di una trasferta complicata ed importante". In pre-campionato la Vuelle aveva affrontato i toscani un paio di volte ma non erano sembrati così irresistibili; l’attenuante è che mancava Charlie Moore, il cui rientro ha mandato su di giri il motore dell’Estra: "Bè certo, parliamo del playmaker, giocatore chiave. E’ veloce e intelligente. Non è magari un atleta, ma è duro, tosto e gioca bene in quel contesto". L’altro uomo da guardare a vista è Peyton Willis, che sta segnando caterve di punti: "Hanno saputo aspettarlo perché non era partito così forte ma ora sta tirando bene, è in fiducia: al di là di chi lo marcherà, dobbiamo avere la consapevolezza che su di lui bisogna lavorare di squadra. Ma c’è un altro uomo che non va sottovalutato, Gerry Blakes, che ha debuttato la settimana scorsa e porta altra qualità al pacchetto degli esterni". Buscaglia vorrebbe una doppia risposta: "Una riguarda il risultato, si va là per provare a vincere. L’altra riguarda la prestazione, perché nelle ultime due sconfitte abbiamo attraversato dei momenti difficili che è ora di eliminare. Il nostro pubblico ci sostiene sempre, anche chi è arrabbiato ci tiene e questo dobbiamo sempre ricordarlo, si scende in campo anche per loro e bisogna lottare per 40 minuti". Anche stavolta, come in ogni trasferta sin qui, ci sarà un drappello di tifosi al seguito. Vedere Cinciarini giocare dal vivo rappresenta uno stimolo in più per attraversare gli Appennini e farsi trovare sugli spalti del PalaCarrara.

Elisabetta Ferri