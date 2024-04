Vuelle Ecco ipotesi e incroci per la salvezza

Siamo in fase matematica pura per il gioco delle combinazioni. Anche se nella sostanza vige una sola legge, in questa fase fra l’altro piena di risultati anomali: bisogna vincere sperando che chi è davanti perda. Il rompicapo dice che va male male solamente nel caso arrivino appaiate 4 squadre e cioè Vuelle, Brindisi, Varese e Treviso. In questo caso a retrocedere sarebbe la formazione biancorossa. Se si arriva in tre a pari punti alla fine e cioè Vuelle, Brindisi e Treviso la squadra che si salva è quella biancorossa. Stessa cosa se si arriva a pari punti alla fine con Treviso. In tutto questo trambusto la cosa buona, qual è? E’ che domenica Varese per festeggiare la salvezza matematica deve assolutamente battere Treviso.

Tutti calcoli belli fermo restando una cosa: che domenica alle 18,15 al palasport la Carpegna Prosciutto esca con i due punti in mano contro contro Cremona. Alla fine della giostra l’imperativo categorico è uno solo: bisogna vincere. Proprio perché i risultati in queste ultime battute di stagione regolare si possono anche vedere cose... che voi umani come Brindisi che vince sul campo di Pistoia e soprattutto Varese che passa come un rullo compressione sulla testa di Sassari: 24 punti di scarto. In questo gioco delle ipotesi se Bologna perde contro Reggio Emilia, il quarto posto resta ancora in gioco per cui Pesaro sale a Venezia nell’ultima di campionato con i padroni di casa che non possono regalare niente. "Dopo le due vittorie – dice il ds Stefano Cioppi – contro Sassari e poi contro Pistoia il clima dentro la squadra era molto alto tanto che i primi dieci minuti disputati a Tortona abbiamo giocato anche molto bene, dopodiché siamo andati a sbattere contro il muro. Quello della loro fisicità perché davanti avevamo una squadra molto più forte di quello che dice la classifica anche se loro hanno avuto problemi. Il problema che abbiamo avuto forse è stato quello di essere scesi in campo con la voglia di spaccare il mondo. Non avevi ancora bene la palla in mano che già si pensava ad andare in contropiede. La voglia di strafare ci ha traditi mentre contro Sassari e contro Pistoia siamo stati piùù cinici. Il disastro sotto i tabelloni? Lì abbiamo pagato dazio sotto il profilo della fisicità".

Sulla partita del nuovo pivot Love, Cioppi aggiunge: "Bisogna tenere conto che questo è arrivato in squadra da una decina di giorni e questo va messo nel conto. Così come è altresì vero che siamo di fronte ad un lavoratore veloce di mano ma non verticale. Ma al di là di queste cose l’importante è che domenica contro Cremona faccia legna contribuendo al successo della squadra".

m.g.