Vuelle, gara cruciale alla VitrifrigoArena. Buscaglia ritrova Trento: "Conta due volte"

Anche i miti alle volte si arrabbiano e Maurizio Buscaglia è sicuramente un allenatore moderato, che non si sbatte troppo sul campo e in panchina. Un atteggiamento diverso rispetto allo Jasmin Repesa dello scorso anno. Per Buscaglia, due volte sconfitto nella finale scudetto quella di oggi con Trento, (ore 18.30 alla Vitrifrigo Arena, diretta Dazn, arbitrano Attard, Nicolini e Gonella) è una sfida vera contro il suo passato da allenatore. "Certo gioco anche contro il mio passato (a Trento dal 2010 al 2019, ndr) ma soprattutto contro il mio presente". Ovvero? "La partita è importantissima dopo la sconfitta di Reggio anche e soprattutto per la mia squadra: che deve entrare in campo incavolata nera dopo la sconfitta subìta".

C’è un passaggio rivelatore dello stato d’animo del buon Maurizio: "Ad un certo punto ti girano anche le palle". Magari non sarà il modo più elegante per raccontare rabbia e sofferenza: "E’ una sofferenza di squadra quella che abbiamo subìto e adesso dobbiamo avere la forza di reagire. Dobbiamo partire da qualsiasi cosa, ma dobbiamo vincere questa partita. Dal lavoro di ogni giorno ma anche dal fatto che i tifosi dopo una sconfitta come quella di Reggio ci hanno dato pacche di incoraggiamento. A un certo punto della situazione bisogna dire basta e fare le cose che servono. Con Trento dobbiamo andare al di là dei nostri limiti. Sono chiaro?".

Chiarissimo, coach: "Però ci sono dei momenti che non basta dire di aver lavorato – ribadisce il coach della Vuelle – ma bisogna renderci orgogliosi della gente che guarda le nostre partite. Ci sono momenti in cui bisogna reagire in ogni modo. Anche contro una delle migliori squadre in assoluto del campionato. Noi adesso dobbiamo esprimere un senso di responsabilità, per riuscire a fare cose che non hanno più margini di futuro. Bisogna vincere e basta. Ci sono momenti decisivi in una partita così importante che dobbiamo sfruttare con una presenza che vada al di là del gioco".

Per Trento parlano i numeri: prima nei rimbalzi offensivi, prima nelle stoppate, terza nel tiro da tre. Può bastare come peggiore avversaria possibile? "Trento è una squadra che ha corsa, contropiede, attacco degli esterni in uno contro uno, hanno fisicità, mettono insieme le capacità individuali e il gioco di squadra. Mi piacciono molto, stanno giocando bene, sono molto forti a rimbalzo. Una caratteristica che dobbiamo cercare di limitare al massimo. Perché in moltissime partite hanno fatto tesoro dei rimbalzi d’attacco – spiega il coach di Pesaro – e dei secondi possessi. Sono aggressivi e aprono molto bene il campo. Noi dobbiamo giocare forte in difesa, andando oltre i nostri limiti". Poteva essere l’occasione per l’esordio in regia di Andrea Cinciarini, ma non lo è stata: "Per ora non penso ad Andrea, ho la testa da un’altra parte. Le qualità di Andrea sono note e sicuramente è un giocatore che può far dare molto in regia e al gioco della squadra".

Rientra Quincy Ford e Ray McCallum potrebbe essere in uscita. Cosa si aspetta da McCallum? "Mi aspetto una partita di grande reazione da parte di un grande professionista". La speranza molto spesso è l’ultima a morire. "Intanto partiamo dal fatto che tutta la Vuelle dev’essere consistente per tutti i 40 minuti. Bisogna essere capaci di giocare anche momenti brutti". Con Trento in campo in campo anche Luca Conti alla Vuelle Pesaro nel 201819. Mentre Davide Alviti sarà out per una lesione muscolare.

Luigi Luminati