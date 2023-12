Vuelle Pesaro da incubo: Reggio Emilia stravince (+33)

Reggio Emilia 2 dicembre 2023 - Forse i giocatori di Buscaglia hanno pensato, imboccando l’autostrada, che invece di andare a giocare una partita, fossero diretti in qualche clinica per una visita medica. Perché alla fine hanno appoggiato lo stetoscopio sul petto dei biancorossi ed hanno detto a tutti i pesaresi: «Dica 33». Perché tanto è stato lo scarto tra le due formazioni al termine della gara: 101 a 68. Battuto il record negativo di stagione in questo anticipo di campionato. La formazione di Dimitris ha sempre tenuto in mano saldamente la gara, senza però dare l’impressione di poter esondare come un fiume in piena travolgendo la Carpegna Prosciutto. Nessun giocatore della formazione di Buscaglia, tranne forse Totè, si è salvato soprattutto sotto il profilo difensivo perché le guardie reggiane hanno fatto quello che hanno voluto soprattutto dall’arco dei tre punti: Galloway ha finito con un 5 su 8 dalla distanza e meglio di lui ha fatto Harwey che ha chiuso il match con 29 punti segnati con un 6 su 9 dalla linea dei tre punti. Una partita che ha svoltato completamente nel terzo quarto quando sembrava che con due canestri di Bluiett la partita potesse tornare contendibile. Ma con Totè in panchina la formazione di Buscaglia – poi espulso per proteste – ha completamente abbandonato ogni velleità ed è stata trascinata via dalla piena dei giocatori di casa. Una formazione, quella pesarese, di difficilissima lettura perché alterna partite decenti ad altre che sono dei veri e propri oltraggi al pudore come è accaduto in questa gara contro Reggio Emilia. Un’altra di quelle gare, poi, dove la formazione pesarese era partita per l’Emilia con non tante celate velleità anche perché la distanza in classifica tra le due formazioni era di due punti: una vittoria in più per Reggio rispetto a Pesaro. Invece è scappato fuori iol peggior disastro di questo campionato che sta mettendo in fila sconfitte di una pesantezza tale che è difficile andare a trovare nell’albo storico di questa formazione. Chi è il colpevole? Tutti e nessuno anche perché è difficile andare a pescare uno dei giocatori pesaresi che è riuscito a salvare la faccia in questo disastro. La reazione del pubblico quale sarà dopo una sconfitta di questo genere? Difficile dirlo perché anche domenica scorsa in casa erano più di cinquemila in tribuna. Ma quanto tempo possa durare la tolleranza dei tifosi è difficile dirlo. Ma si è arrivati ormai a fine corsa anche se reazioni antiche con i tifosi che aspettavano il pullman dei giocatori all'uscita del casello per inondarli di insulti fanno ormai parte della storia.

Il tabellino

Unahotels-Carpegna Prosciutto 101-68

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 13, Camara ne, Cipolla, Hervey 29, Galloway 18, Faye 4, Smith 3, Uglietti 5, Atkins 6, Vitali 11, Grant 8, Chillo 4. All. Priftis.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 7, Bamforth 9, Bluiett 11, Visconti 13, Maretto ne, Tambone 3, Stazzonelli ne, Mazzola 5, Fainke ne, Totè 15, Mockevicius 5. All. Buscaglia.

Arbitri: Baldini, Borgioni, Pepponi.

Note - Parziali: 29-18, 51-38, 70-52. Tiri liberi: Reggio 10/10, Pesaro 14/19. Tiri da 3 punti: Reggio 17/34, Pesaro 6/23. Rimbalzi: Reggio 40, Pesaro 39. Fallo tecnico a Priftis. Espulso Buscaglia. R