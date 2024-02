Vuelle Si torna sul mercato per un tiratore

"Il primo obiettivo è la salvezza". Non ci sono dubbi in società. Tutto il resto e cioè quello che accadrà con le dimissioni di Ario Costa & C., compresa l’iscrizione al prossimo campionato, sarà un tema del futuro. Da voci che rimbalzano dall’ambiente degli agenti, la società si sarebbe comunque messa in moto per intervernire nuovamente sul mercato. Perché la squadra è orfana non solo sotto il profilo dell’impatto fisico, ma anche e soprattutto come capacità offensiva: non si fanno canestri e la pericolosità dall’arco è molto ridotta. Il tutto mettendo nel conto che la tendenza è quella di giocare senza pivot e mettendo anche sul piatto che la vocazione difensiva della squadra, tranne alcune eccezioni latita.

Nel corso di questa lunga sosta – si tornerà in campo domenica 3 marzo – si potrebbe concretizzare una ulteriore mossa sul mercato. Il club degli "azionisti" e cioè il Consorzio non si sarebbe tirato indietro di fronte ad un ulteriore sforzo finanziario. Ma per muoversi si attendono a questo punto solamente le indicazioni di Sacchetti. Capire cioè se vuole intervenire nel ruolo di Bamforth, oppure se invece si vuole andare a mettere una pezza nel ruolo di ala. Prendere insomma qualcuno al posto di Bluiett. Perché la scelta rimbalza tra questi due ruoli, ma poi occorrerà anche valutare cosa passa il mercato. Il meglio lo si trova nel ruolo di guardia oppure in quello di ala?

Anche se qualche tecnico che ha visto la gara di Varese, parlando di Bamforth dice senza tanti giri di parole, "che è stata una prova imbarazzante", non si possono tessere dei peana nemmeno sulla prestazione di Bluiett che quando la palla scotta esce dal campo e si va a fumare una sigaretta. L’arrivo di Sacchetti con i ribaltoni dei ruoli ed il cambio del registro tecnico-tattico non è che sia passato in maniera indenne. lasciando perdere il caso Totè-Mockevicius che non vedono più il campo, problemi di non poco conto si sarebbero creati sul caso Tambone. Il capitano è stato infatti lasciato in panchina per far posto in quintetto al giovane Maretto. Presa bene? Pare proprio di no.

Rimettere tutta la squadra in lavatrice ha disorientato non poco. Il lavoro di ricucitura sarà il tema di fondo di queste due settimane di pausa. Comunque e come la si giri, una situazione, quella che si sta vivendo dentro la Vuelle, ad altissima tensione. L’unica cosa positiva, dopo due gare incerte, la prestazione di Mcduffie a Varese. Un bel giocatore.

m.g.