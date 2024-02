Vuelle, un altro colpo di scena: Mockevicius se ne va e arriva il play Foreman

Pesaro 14 febbraio 2024 .- giornata campale alla Vuelle. In mattinata e' stato rescisso il contratto con il livot lituano Mockevicius e nel pomeriggio si e' praticamente chiuso per l' ingaggio del play americano Justin Foreman. Il primo e cioe' Mockevicius ha pagato per liberarsi del contratto con Pesaro. Dovrebbe finire la stsgione in una societa' asiatica. Il secondo e cioe' Foreman arriva dal Mexixo, ultima sua militanza. E' un play alto 183 centimetri di 27 anni e che ha girato mezzo mondo dopo aver lasciato il college. Il giocatore ha avuto l'ok snche dal tecnico Sacchetti per cui il suo arrivo e' solo una questione di giorni