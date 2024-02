Vuelle, Wrigth-Foreman ha il visto in tasca. Stasera in campo con gli Usa contro Cuba

I documenti sono a posto. Justin Wright-Foreman è andato e tornato da Orlando a New York rientrando nel ritiro della Nazionale stelle e strisce con il visto che gli servirà per debuttare in Italia il 3 marzo in maglia biancorossa. Intanto stasera in Florida, alla Silver Spurs Arena di Osceola, il neo-acquisto della Vuelle scenderà in campo con gli Stati Uniti d’America quando in Italia sarà l’una e trenta di notte. Gli Usa, allenati dal Ct Jerome Allen (ex Virtus Roma), affronteranno Cuba nella prima gara di qualificazione alle AmeriCup 2025. Non è la prima esperienza in Nazionale per Foreman, che ha già vestito la maglia degli Stati Uniti nella stagione 2021/22, in occasione delle gare di qualificazione ai Mondiali tenendo la media di 11.5 punti nelle due gare contro Porto Rico e Messico. In questa stagione il play-guardia scelto dallo staff tecnico della Carpegna Prosciutto ha giocato invece in G-League, con i Mexico City Capitanes, mettendo a referto 18.3 punti di media con il 36% da tre e smazzando anche 3.8 assist a partita.

Un ragazzo che sembra sapere il fatto suo anche fuori dal campo avendo lanciato una linea di abbigliamento ("The Wright Way") con le sue iniziali JWF che comprende felpe, tute, t-shirt, cappellini e zaini. Se dovesse far breccia nei cuori dei tifosi pesaresi potrebbe vendere parecchio materiale del suo personale merchandising. Papà innamoratissimo di una bimba che ha appena compiuto 4 anni, nella stagione 2019/2020 è stato compagno di Trevon Bluiett in G-League nei Salt Lake City Stars, la squadra satellite degli Utah Jazz, franchigia che lo ha scelto al draft nel 2019 con il n.53 facendolo debuttare in Nba, lega in cui ha giocato però solo 4 partite. Di se stesso, in una intervista ai tempi dell’università, diceva: "Molte persone non pensavano che potessi segnare così tanto a livello collegiale, che ero troppo basso o che non potevo difendere. Sono stato io ad avere fiducia in me stesso , giocando senza paura, con orgoglio. Ci metto tanta passione, grinta e durezza perché ho il fuoco dentro. Il mio modello è Damian Lillard". Ora che è diventato ufficialmente un giocatore della Carpegna Prosciutto sarà interessante per i tifosi vedere quali prestazioni riuscirà a fornire in questi due incontri con la maglia del suo paese contro una buona nazionale come quella cubana. Nel frattempo Sacchetti sta lavorando con il resto della truppa al PalaMegaBox di Campanara prima di riprendere possesso, domani, della Vitrifrigo Arena una volta conclusa la parentesi azzurra della Nazionale che stasera alle 20.30 affronta la Turchia davanti ad un sold-out che conferma quanta voglia di basket ci sia ancora in città nonostante la situazione critica della Vuelle.

Elisabetta Ferri